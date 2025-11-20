民控「車停自家騎樓被開單」 警：妨礙行人通行

桃園市 / 綜合報導

您平常都把愛車停在哪裡呢？有很多人住家有騎樓，會把車停在騎樓下，但是在桃園市有民眾怒控，他就像平常一樣，把車子停在自家騎樓，而且土地也是自己的，卻在晚上11點，被警察開了「違規停車」的罰單。對此，警方表示是接獲報案，也在現場發現車輛違停騎樓、妨礙行人通行。

民眾何先生說：「哪有人快要晚上11點了，才來給你開單。」拿著罰單氣憤難平，想不明白，車像平常一樣停在自家門口，竟然被開罰單，1200元就這樣飛走了，民眾何先生說：「我們自己住40年了，以前沒有人行道的時候，說要讓人家走，那時候建築法規是這樣，可是現在人行道這麼大。」

無奈控訴騎樓的地是自家的，停車也不是停一整天，而且開單時間竟然是在深夜，民眾何先生說：「你半夜又沒人在走，你還在檢舉，兩三個月之前(頻繁開單)，反正就是算下半年。」開單爭議地點就在桃園，實際走訪附近民宅，將車違停在自家門口的情況很常見，但居民們紛紛怒轟，最近因被開罰單荷包大失血的人，越來越多。

民眾何先生說：「繳三張(罰單)了，(三張，怎麼會三張)，他就早上來開，也沒有公告。」民眾說：「講一句難聽的，我自己騎樓，我買的，自己的，我買到這裡來都有定位啊，對不對，這都我的(地)欸。」車停家門前頻繁遭開單，原因是在禁止臨時停車處停車，找里長幫忙也沒有效果，最後只能找上議員討公道，也質疑罰單收入至少有75%進入市庫，是否因此才加足開單馬力。

桃園市警桃園分局交通組巡官程克強說：「員警接獲報案，前往處理阻礙交通案件，於現場發現車輛已違停於騎樓，妨礙行人通行。」桃園市議員李光達說：「(警察局長)他說這個會有涉及到，沒有去裁處的話，有貪瀆的問題。」警察局長也曾表示，員警執法獎金已經取消，不會為了獎金開罰單，主要原因是科技執法，也呼籲民眾遵守法規，別跟自己荷包過不去。

