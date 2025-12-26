民政局 完善公共建設推廣環保葬

白河區公所新廳舍結合蓮花意象獲國家卓越建設獎肯定，已於五月啟用。（民政局提供）

記者翁聖權∕新營報導

台南市民政局廿六日舉辦年終成果發表，一一四年啟動多案里活動中心新建工程，並有八座新建活動中心及白河區公所新建辦公大樓陸續完工啟用，並推動環保殯葬政策及促進單身市民交流，打造安全幸福台南。

局長姜淋煌指出，民政局一一四年持續以市民需求為核心，從完善基層公共建設、強化社區安全網絡，到推動環保殯葬政策及促進單身市民交流，全面展現「以民為本」施政成果，並透過具體工程建設與貼近生活的服務措施，打造安全、友善且具永續發展的幸福城市。

廣告 廣告

為加速地方集會場所建設，民政局一一四年啟動多案里活動中心新建工程，並有八座新建活動中心及一棟辦公廳舍陸續完工啟用。同時針對建物老舊或設施設備不足之里活動中心，積極爭取並編列預算，補助區公所辦理修繕工程及充實內部設施，提升活動空間的安全性與使用效能，提供市民更優質的公共服務環境。

為提升社區治安與公共安全，自一一０年起結合有線電視業者推動大新營地區里鄰社區即時影像設置示範計畫，並自一一四年起補助每里設置二組監視器，可依實際需求彈性調整設置地點，完善社區安全防護網。

民政局長期推廣環保自然葬政策，截至一一四年十一月底累計植存六三０六位先人。十一月在曾文市政願景園區舉辦聯合婚禮，由市長黃偉哲證婚，引領新人開啟幸福旅程。