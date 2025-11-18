民族復興與MAGA 誰能成真

如果2021年3月18日楊潔篪與美國國務卿布林肯在阿拉斯加的會談中，說出「你們沒有資格以實力的地位對中國說話，中國不吃這一套」，是中美勢均力敵的開始；川普2.0對中國挑起的關稅戰，經過五輪談判，到習近平與川普的釜山會談，就是中美國力變化死亡交叉的轉折點。

川普10月30日飛抵韓國，卻無意參加在此間召開的APEC領導人峰會，只想急於見到習近平，急需中國購買大豆，撫平MAGA豆農群眾的焦慮情緒，所以川習晤談後隨即飛回美國。

這次川普發起瘋狂的全球關稅戰，世界各國多數逆來順受。唯獨中國從2018年開始，單獨受到川普1.0的關稅霸凌、科技制裁；接著受到拜登變本加厲的揪團盟國，圍堵打壓；2025年面對川普2.0更加暴虐的霸凌，始終不屈不撓，愈戰愈勇。經過7年的充分準備，中國無論在工業生產、科技研發、經貿態勢，今天的國力勢若中天。

中國於2024年9月向南太平洋公海試射東風-31AG飛彈、2024年11月珠海航展出示各式戰機及飛彈、2024～2025年試飛六代戰機、2025年2月海軍艦隊環繞澳洲的航行並演習、2025九三大閱兵展現各式先進武器裝備，軍事力量已經輾壓美國，非美國所能撼動。

川普認為中國有大量貨物出口美國，享有貿易順差，必然屈服於高關稅。未料中國製造業已經提升到90％是資本技術密集的中間產品及工業原料，早已滲透到全球的產業鏈。一旦產業鏈中斷，美國大約45％的工業生產立即受到衝擊，迫使川普一再增加關稅豁免的產品項目。所以就關稅戰而言，中國無懼於美國。

晶片科技雖然被卡，經過數年的努力，如今成熟晶片的產量全球占比接近30％，是最大生產國。最近新凱來能夠製造28奈米的光刻機，長江存儲能夠量產垂直堆疊232層的快閃記憶體、其他如宇量昇、寒武紀、中芯國際、北方華創等眾多的新興科技企業紛紛崛起，挑戰荷蘭ASML、韓國三星等龍頭企業。

人工智慧的競逐，頂尖AI大模型仍由美國主導，但是中國在AI分類模型的實際應用領先美國。中國電力價廉又充沛，美國電力不足，須投資興建核電廠支撐算力，所以Google前CEO預測中國的AI產業將獲得最後的勝利。

中國從2011年開始進行稀土產業的兼併整合，統一國家戰力，作為對抗美國的最大籌碼。在10月9日突然宣布加強5種重稀土出口管制。這是在貿易戰、科技戰之外，中國主動以工業原料致命一擊，扭轉乾坤，使美國無力反擊，談判求和。

美國國內目前有65％的民意反對川普，11月1日全國50個州，上百座城市，有700萬人進行了無國王日示威遊行，反對川普的暴力政權。紐約市長、新澤西州長及維吉尼亞州長選舉，都是民主黨獲勝。

美國還面對千百項的問題，如粗暴掃蕩非法移民引發暴亂、流浪人口超過77萬無人聞問、60％人口生活窘困靠刷卡借債度日、4500萬人仰賴食物救濟、槍枝氾濫街頭校園死傷無數、吸毒人口接近1億估計每年死亡10萬人、國債超過38兆美元而且持續增加、海空軍機艦老舊缺乏保養，無力更新，肇事頻繁。

川普在釜山會晤習近平之前提出了「G2即將召開」，會後再次提到「我與習主席的G2會議對兩國都意義重大」。G2首度由美國總統說出，G7已被G2取代的概念浮出水面。雖然中國不接受G2，但是中美的國情，東升西降，中國情勢大好，美國局面動盪，民族復興與MAGA誰能成真，已經再明顯不過了。（作者為中美論壇社理事）