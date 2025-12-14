[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨立法委員陳亭妃今（14）日下午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式向市民報告《陳亭妃與台南市民的約定書》，提出涵蓋城市治理、產業發展、交通建設與社會福利的完整施政藍圖。陳亭妃強調，台南的未來，必須由人民共同決定，而她的責任，就是把市民的期待化為具體行動。

民是頭家！陳亭妃發表《與市民的約定書》 提出「1到7」完整藍圖，擘劃台南未來。（圖／陳亭妃辦公室）

陳亭妃表示，選擇在關廟聯誼會向大家正式宣布陳亭妃和市民的約定書，是因為關廟聯誼會是民主前輩聯誼的所在，今天謝謝關廟聯誼會多位民主前輩協助亭妃安排這個活動。這裡是許多民進黨前輩長年交流的重要據點，承載台南深厚的民主記憶與情感，她希望在這個具有歷史重量的地方，向市民報告自己27年來的從政初心，以及對台南下一個階段的承諾。

陳亭妃指出，從政27年來，她始終把台南當作一生的「牽手」，過去8年更實地走訪台南37區，蹲點傾聽基層聲音，並不斷修正、充實市政藍圖。《與市民的約定書》正是這些年來民意累積的成果，也是她對台南未來的具體承諾。

在約定書中，陳亭妃提出「1到7」的整體發展方向：

一個大台南，以整體治理思維打破行政邊界；

串連溪南溪北，縮短城鄉差距，讓資源平均分配；

科技三軸，推動後壁花卉產業園區、南科園區及沙崙綠能 AI 產業園區，促進產業升級、創造就業機會；

四季農漁產，建立完整冷鏈系統與災損申報 SOP，建制內銷與外銷更完整的通路，讓農漁民一年四季都安心、有收益；

五大觀光軸，串聯宗教、文化與農漁特色，打造具國際吸引力的台南；

福利六都齊，全面檢視六都社福政策，只要台南不足，一次補足；

交通七彩行，以完善路網與軌道建設，打通台南任督二脈。

在交通政策上，陳亭妃進一步說明，「交通七彩行」將以四橫三縱快速路網為基礎，包括台84、國道8號、北外環道、台86快速道路，以及國道1號、國道3號與台61西濱快速道路，並同步推動鐵路地下化與立體化、捷運環狀線、觀光輕軌、糖鐵五分車與自行車道系統，讓台南交通更安全、更便捷。

在社會福利方面，陳亭妃承諾，市長上任後，將立即以2026年六都社福標準為比較基準，從幼兒、青年、婦女、勞工到長輩全面盤點，只要台南落後，就一次補足；同時也將推動65歲以上長者健保費全面免繳（取消排富），盤整長照體系、強化長照3.0量能，讓長輩安心養老、有尊嚴生活。

此外，陳亭妃也重申對教育、體育與基層安全的重視，強調要讓台南孩子贏在起跑點、推動教育十大美景，並建立體育選手分級訓練制度、提升國手營養與獎勵制度，同時強化警消人員福利，面對極端氣候提前演練、訂定明確救災 SOP。

陳亭妃最後表示，「27年的堅持，我始終相信，台南值得更好。」她已經準備好，將以女性特有的溫柔、堅持與勇敢，扛起責任，顧好「台南」這個家，帶領城市邁向下一個里程碑。

