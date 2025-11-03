



觀察近三個月網路討論，最多人詢問的問題便是「領取方式有哪些？」根據財政部規劃，民眾可選擇三種主要管道：

普發現金官網登記入賬（最推薦、最快）。 實體 ATM 機台領取。 郵局臨櫃現領。

網友普遍表示「最推薦登記入帳，最快、最方便，也不用出門排隊」。官網預計於11月5日至11月9日開放為期5天的「預登記」，採身分證或居留證尾數分流，11月10日起則不限尾數登記。

最快入帳時間：11月11日可領到紅包

另一個網友高度關注的問題是「什麼時候可以領？」

廣告 廣告

入帳時間： 若於11月10日前完成登記並經檢核成功者，款項最快將自114年11月11日18時起，依各銀行作業程序陸續入帳。

此外，財政部說明，此次現金普發以「全民+1 政府相挺」為訴求，並未規劃排富條款。

領取資格廣泛：新生兒與特定居留者皆可領

「誰可以領？」也是許多網友高度關心的事情。依據規定，符合普發現金領取資格者共分為五類：

1.國內現有戶籍國民（含115年4月30日前國內出生並擁有出生證明的新生兒）。

2.取得居留許可的無戶籍國民。

3.取得永久居留許可的外國人。

4.大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可者。

5.政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。

無論民眾打算利用這筆現金補貼家用、犒賞自己，還是選擇捐出行善，建議都可提前確認銀行帳戶與身分資料，密切關注官方公告，至官方網站（10000.gov.tw）查詢最新資訊，安心且順利地領取屬於自己的「1萬元」。

更多新聞推薦

● 民普發一萬元即將上路！ 五大QA一次看懂