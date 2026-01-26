民權大橋連環車禍！女恍神追撞前車 釀4車毀損
今天（26日）下班尖峰時間，台北民權大橋發生一起連環車禍，駕駛因為恍神未注意路況，追撞前車，又波及到其他車輛，共造成4車毀損。事發後肇事駕駛表示胸悶，送醫治療，警方後續進行酒測，確認沒有酒駕。
更多東森新聞報導
台3線死亡車禍！22歲重機騎士過彎撞護欄 搶救不治
快訊／收假注意！國1汐止交流道車輛碰撞翻覆 釀大塞車
中和阿伯好兇！肉身攔公車 司機報警提告警方要辦了
其他人也在看
職排／《專訪》從大學才起跑中間手 連莊汪秉勳如何用時間追上差距
在台灣排球場上，許多選手的成長路徑早已被寫好從體育班出發，層層銜接，一路通往職業或成人賽場。但台中連莊中間手汪秉勳沒有照著這張『標準地圖』前進。他的排球起步來得很晚，甚至直到大學，才真正站上排球...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 發表留言
涉助詐領檢舉失聯移工獎金 宜蘭專勤分隊長遭起訴
（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）宜蘭地檢署偵辦移民署宜蘭縣專勤隊涉偽造民眾檢舉失聯移工，協助詐領獎金案，歷經1年調查後偵查終結，起訴宜蘭縣專勤隊分隊長鐘姓男子等共6人。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鬼金棒拉麵揪內鬼！ 前員工「2年」偷逾50萬元
鬼金棒拉麵揪內鬼！ 前員工「2年」偷逾50萬元EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
基隆八堵路輸水管破管 1/27晚9時起停水12小時搶修
（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市八堵路92號前輸水鋼管漏水，台水公司原本評估採不停水方式修復，經開挖後，鋼管破損程度超出預期，將從明天晚間9時至28日上午9時停水施工，預估約5000戶用水受影響。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
差一步就回中壢參選！王浩宇向媽祖求籤 結果曝光
差一步就回中壢參選！王浩宇向媽祖求籤 結果曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
不只漏字！民眾黨自提軍購條例 行政院再糾錯：無人機要買的也不同
針對國防特別預算，民眾黨團今（1/26）日推出黨團版本，將法案名稱改為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，經費大砍為4000億元，不過光是法案第一條就被發現有漏字，行政院還指出，記者會中所提的無人機款式，與我國欲採購的型號也並不相同。太報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
威力彩連26摃 下期頭獎上看7.7億元
威力彩再度槓龜。26日晚間開出的威力彩本期頭獎未能送出，已連續26期摃龜，累積獎金持續墊高。台彩預估下期單期銷售金額2.3億～2.5億元，下期（1月29日）頭獎金額上看新台幣7.7億元，續創農曆年前買氣高峰。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
美軍火商在台設彈藥測試場！他分析美方想法：藍白擋軍購小心了
賴政府提出1.25兆元軍購特別條例草案，遭藍白阻擋，至今仍未付委，連美國在台協會處長谷立言都喊話「自由並非免費的」。對此，專家指出，美方不只是單純賣武器而已，也安排軍火商來台投資，如果藍白繼續阻撓軍購條例，未來恐怕影響到的是自己的政治獻金。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
美國11月耐久財訂單出爐 月增5.3％遠高市場預期
美國商務部26公布，11月耐久財訂單經季調後月增5.3％或164億美元至3,238億美元，遠高於市場預估的3.1％，為6個月來最大增幅，顯示美國經濟有明顯提振現象。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
《熱門族群》電信三雄釋商機 台廠歡呼
【時報-台北電】電信三雄2026年行動網路建設釋出龐大採購商機。中華電信（2412）2026年聚焦擴建2100MHz頻段的5G基地台、同時小規模建置SA示範場域，為6G預作準備。台灣大（3045）2026年將導入5G Advanced（5GA），預計再提升15％ 5G容量。遠傳（4904）規畫今年5G網路升級、導入多項5GA功能，同時積極布局SA獨立組網技術。 中華電信近三年行動資本支出約83.8億元至111.5億元。中華電信表示，2026年行動網路建設支出與近年相當，台灣大及遠傳強調，2026年資本支出待法說會公布。惟法人推估，電信三雄2026年行動網路建設，可望釋出約250億元的採購商機，諾基亞、愛立信等設備廠受惠最大，而兩大廠長期合作夥伴聯發科、台達電、鴻海、中磊、智邦、啟碁、正文、合勤控、智易、昇達科、台郡等台系業者亦將雨露均霑。 5G SA是6G的必經之路，中華電信表示，2026年行動網路建設除了聚焦2100MHz頻段的5G基地台建設，亦將視技術發展、市場趨勢及業務需求，適時的導入5G SA服務。4G、5G基地台數皆已各超過2萬座，業界最多。中華電信今年要把Pre-6G智慧應時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北議員促改善淡水通勤壅塞 警局啟動重點路口疏導
每天上下班尖峰時段，淡水多處重要路口車流壅塞成常態，紅燈一亮就動彈不得，不僅拉長通勤時間，也讓民眾怨聲載道。新北市議員要求市府與警方加強疏導，並針對路口瓶頸、號誌設計、公車停靠與施工等問題提出整體解方；警察局交通警察大隊回應，已於淡水多處重點路口編排員警及義交執勤，並將依實際車流滾動調整勤務，力求改自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
拒檢逃逸！嘉義警圍捕破窗制伏通緝犯
嘉義市警方於今（26）日下午4時51分，在博愛路橋東往西下橋處，成功查獲一名通緝在案的林姓男子，及時制止其危險駕駛行為，確保用路人安全。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
1個月結7次婚…河南姊妹聯手向12男索彩禮 5年賺488萬
河南一對姊妹聯手「騙婚」，以結婚為名義向農村青年討要彩禮，在五年間前後騙了12人，共獲取488萬元（人民幣，下同，約70...世界日報World Journal ・ 23 小時前 ・ 發表留言
熊貓月底返中 上野動物園湧現人潮
東京上野動物園的雙胞胎大熊貓曉曉與蕾蕾將於27日返回中國，這將是日本自1972年來首次沒有熊貓，促使成千上萬的日本民眾參加門票抽籤，和大熊貓道別，即便沒有抽中門票的民眾也在25日最後參觀日湧進動物園。日本首相高市早苗的台灣有事談話，引爆中日關係緊張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
短劇F4男神遭前女友爆料染毒 控私生活混亂還被警察抓...本人急發聲隔空交火
短劇F4男神遭前女友爆料染毒 控私生活混亂還被警察抓...本人急發聲隔空交火娛樂星聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
和平紀念日連假疏運 高鐵加開80班次 1/29開賣
二○二六年和平紀念日共有三天連續假期，為因應返鄉與旅遊人潮，台灣高鐵公司規劃自二月二十六日至三月二日辦理為期五天的「和平紀念日疏運」。疏運期間共加開八十班次列車，其中南下三十六班、北上四十四班，合計提供九百零二班次列車服務，以滿足旅客多元乘車需求。台灣高鐵表示，旅客可自一月二十九日凌晨零時起，透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於各車站營業時間前往售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需車票。為提升服務彈性，高鐵於疏運期間特別規劃四班延後收班列車，包含南下一班、北上三班，最晚可於凌晨零時三十分抵達端點站，便利晚間行程旅客返程。高鐵提醒搭乘延後收班列車旅客，事先留意並妥善安排後續交通接駁，確保行程順暢。台灣高鐵也呼籲，搭乘對號座旅客 ...台灣新生報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
私人飛機墜毀緬因州 美聯邦航空總署證實7死1傷
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國聯邦航空總署今天表示，一架私人商務飛機昨晚在緬因州班戈國際機場起飛時墜毀，這起空難造成7人喪命，但有1名機組員受重傷倖存。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
上月才開播！胡瓜《週末最強大》爆最後一次錄影 電視台回應了
上月才開播！胡瓜《週末最強大》爆最後一次錄影 電視台回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳芳語告謝和弦前妻KT敗訴！經紀人回應了 捍衛清白喊話繼續上訴告下去
針對日前遭爆妨害名譽官司不起訴結果，女星陳芳語經紀人也正式做出回應，表示「目前還沒收到任何地檢署的通知，但如果真的不起訴，一定會請律師提起再議」，相關說法一出，再度引發外界關注。此案源自2024年4月，歌手謝和弦前妻「Keanna」戴一軒在社群發文爆料，影射陳芳語與謝和弦於錄音室發生性行為並涉及毒品，引起軒然大波。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言