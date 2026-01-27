民權大橋驚爆4車連環追撞！女駕駛「恍神釀禍」

台北市內湖區26日晚間6時50分左右，民權大橋東往西方向發生一起4車連環追撞事故，現場車輛擠成一團宛如貪食蛇形狀，其中一輛車水箱破裂冒出陣陣白煙，場面觸目驚心。

根據內湖警分局交通分隊調查，43歲謝姓女子駕駛自小客車行經民權大橋第二車道時，自稱恍神未注意車前狀況，直接追撞前方停等紅燈、由55歲倪姓男子駕駛的車輛。強大撞擊力道造成倪男車輛向前推撞42歲穆姓男子座車，穆男車頭隨後再撞擊前方50歲何姓男子同樣停等紅燈的車輛，形成4車連環追撞。

警消人員獲報後立即趕赴現場，發現並無人員受困情形。謝女因感到胸悶不適，由救護車送往三軍總醫院松山分院治療，送醫時意識清楚、無生命危險。其餘3名駕駛均未受傷。

警方隨即對4名駕駛實施酒測，結果均未檢出酒精反應。由於事故發生在下班尖峰時段，造成民權大橋往松山方向車流嚴重壅塞。警方在完成現場拍照採證後，立即請拖吊車協助排除事故車輛，恢復道路通行。

內湖警方表示，現場已依規定完成相關處理並製作交通事故資料，4名駕駛均已前往派出所製作筆錄。警方已調閱路口監視器影像還原事發經過，詳細肇事原因及責任歸屬仍待交通警察單位進一步釐清。

警方呼籲用路人行車時應提高警覺，隨時注意前方及各向路況，保持適當安全距離，以維護行車安全。

