民歌之父楊弦病逝 妻子慟：無法再為大家唱歌

（中央社記者洪素津台北16日電）「民歌之父」楊弦11月甫出席「民歌50高峰會」，他的妻子Lydia今天透過社群表示楊弦於14日平靜離世，更提及不少親友想與他聯繫、安排演唱，「很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌」。

音樂人楊弦為台灣現代民歌運動的重要推手，被譽為「民歌之父」。楊弦在1970年代的台灣音樂環境中，創作時將詩詞譜上音樂「以詩入歌」，包括將詩人余光中的作品譜曲演唱，對當時音樂文化具有開創性影響，沒想到卻傳出病逝消息。

稍早，楊弦的妻子Lydia透過「民歌50」的臉書表示楊弦於12日入院，但不幸於14日中午平靜離世。也提及近日仍有親友關心，欲與他聯繫演唱、出版等事宜，Lydia悲痛表示：「很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了」。

Lydia表示，已和家人安排追思誦經祝念，後續的治喪與追思相關事宜，會再找適當時機敬告各位親朋好友，也謝謝大家對楊弦的關愛與惦念，「願他安住光明與慈悲之中，心安自在；也願大家平安、健康、喜樂」。（編輯：李亨山）1141216