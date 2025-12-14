民歌之父楊弦辭世 享壽75歲

民歌之父楊弦傳出13日晚間於台北辭世。他上個月甫在台北大巨蛋登台演出。

（中華音樂人交流協會提供）

本報綜合報導

有「民歌之父」之稱的75歲楊弦，11月22日才在台北大巨蛋「民歌50」登台演出，驚傳13日晚間在台北辭世。中華音樂人交流協會理事長殷正洋14日證實消息，並表示已由家屬處理後事。

「民歌50」上個月舉辦《台北大巨蛋‧民歌大團圓》，邀來楊弦等74位歌手同台演出。未料演唱會才結束不到一個月，楊弦卻傳出已在13日晚間辭世，享壽75歲，大巨蛋的演出成為他和大家的最後一面。

楊弦當年以詩人余光中的作品創作歌曲，首張專輯《中國現代民歌集》被認為是開創現代民歌的重要代表作。

不過，楊弦在發行2張專輯後移居美國，攻讀東方醫學博士學位。但他也因在民歌的重要地位，近年仍常受邀參加相關活動。

據了解，楊弦在2021年因敗血性中風，右邊手足不能動彈、臉喉肌肉失調，近期才恢復開始唱民歌，還透過AI技術協助作曲，在網路發表新作，並計畫將30多年來的作品集結發表。

殷正洋證實楊弦辭世的消息，並表示已由家屬處理後事，協會也將開會討論可以如何提供協助；民歌手鄭怡也發文悼念，「楊弦大哥任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息！」