民歌之父楊弦驟逝！4年前曾中風 醫揭救命關鍵：做1事血管凍齡防復發
有「民歌之父」之稱的75歲資深音樂人楊弦，上月底才剛在「民歌50演唱會」上與歌迷見面，展現不錯的狀態。未料今日傳出噩耗，楊弦已於12/13病逝，震驚樂壇。中華音樂人交流協會理事長殷正洋證實此消息，表示不久前才在大巨蛋與楊弦碰面，當時完全察覺不出異狀，沒想到竟成永別。
4年前曾中風 半夜發病緊急送醫
楊弦曾在演唱會上透露自己發生缺血性腦中風的經歷。2021年他在冬夜練唱後忘了喝水又受風寒，半夜突然感到頭腦鬱悶、嘔吐，接著右側手足無法動彈。幸好他警覺性高，立刻請房東幫他送醫急診。
看更多：老蕭岳父75歲逝！中風後患吸入性肺炎 醫曝長輩5大照護重點快學
因為搶救得宜，楊弦雖然中風初期嘴歪、說話不清且行動不便，但在積極復健與妻子細心照料下，他逐漸找回生活自理能力，甚至還能重拾麥克風唱歌。不僅參加這次的民歌50周年演唱會，還出了新專輯。
怎料他驟然離世，讓許多歌迷與好友感到不捨與惋惜。以《月琴》走紅歌壇的歌手鄭怡發文緬懷楊弦當年引領民歌流行，「現在到了民歌50年，楊弦大哥依舊帶領70幾名歌手持續歌唱，楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息」。
二次中風風險大增 嚴控三高是關鍵
中山附醫神經內科主治醫師蔡覺毅表示，楊弦發病快且驟逝，推測這次中風可能相當嚴重。研究顯示，在中風發生後的第一年內，復發率約為10%-15%，而五年內的復發率更可高達30%或以上。
他提醒，有過一次中風病史的人，發生二次中風的機率會大幅上升，因此必須採取高度預防措施。蔡覺毅醫師指出，預防二次中風的首要任務是嚴格控制高血壓、高血脂、高血糖等三高。
此外，若有心律不整特别是心房顫動的患者，因為心房顫動會導致血液在心臟內凝滯形成血栓，這些血栓若流至大腦就可能引發缺血性中風，風險是一般人的5～10倍，且中風後預後較差，需接受密切監測與控制。生活型態方面，戒菸、控制體重、規律睡眠與適度活動都不可或缺。
看更多：廖峻、田川洋行都中風！醫：降溫4天後最危險，早上「賴床」助保命 2藥材防二次中風
血管回春難如登天 1招讓血管「凍齡」更實際
許多民眾好奇是否能讓受損的血管「回春」？蔡覺毅醫師坦言，血管一旦開始退化，要完全恢復年輕時的彈性非常困難，目前醫學上並沒有所謂的神藥能辦到。
因此，與其追求血管回春，不如做好「次級預防」，也就是讓血管狀況「凍齡」，避免惡化。這包括規律服用抗血小板或抗凝血藥物，千萬不能擅自停藥。同時要注意居家環境安全防跌倒，進食時避免嗆咳，以預防併發症。
天冷保暖補水 牢記FAST口訣搶命
蔡覺毅醫師特別提醒，天氣寒冷時血管容易收縮，是誘發中風的一大外因。中風患者在低溫環境下務必注意保暖，且水分補充要充足，以維持良好的血液循環，降低血栓風險。
如果不幸發生疑似中風症狀，應立即撥打119送醫。民眾可牢記「FAST」口訣自我檢測：
F (Face)：臉部是否對稱、有無歪斜？
A (Arm)：手臂是否無力、單側偏癱？
S (Speech)：說話是否清晰、有無大舌頭？
T (Time)：記下發病時間，儘速就醫爭取黃金治療期。
看更多：名嘴直播中突癱軟猝死！1情況身體在「最後掙扎」50歲後建議這項檢查
◎ 圖片來源／翻攝自楊弦臉書
◎ 諮詢專家／蔡覺毅醫師
更多健康2.0報導
10年憂鬱突變躁狂！56歲教師靠「大腦血氧偵測器」確診 客觀數據助攻診斷治療
這家醫院年終6個月+普發2萬羨煞網友 釣出他院員工盼自家院長看到
施振榮81歲自嘲「支架界紀錄保持人」 醫：不是裝越多支越嚴重
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 9 小時前 ・ 53
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 29
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 42
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 430
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 61
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 19
快訊／北捷遭惡徒擲煙霧彈！57歲男命危急送台大醫院 搶救情況曝
捷運台北車站今（19）日傍晚驚爆煙霧彈攻擊，傳造成1名57歲男子失去呼吸心跳被送往台大醫院救治。對此，記者詢問台大醫院，院方晚間表示，因涉及病人隱私，詳情暫無法說明。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 20 小時前 ・ 317
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 130
很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接
詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 17
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到
週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 286
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 1 天前 ・ 30
3大法官癱瘓憲法法庭 前高分院院長黃瑞華：應送自律、追究責任
立法院國民黨、民眾黨立委去年聯手強勢三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉一年，憲法法庭19日宣判憲訴法修正案違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以復活。擔任法官40年、已退休前台南高分院院長黃瑞華受訪表示，三位拒絕評議的大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美，癱瘓憲法法庭已違反法官倫理，應送自律處理，甚至自由時報 ・ 1 小時前 ・ 79
前11月營收寫28年次低！這檔連3漲吃癟吞跌停 開盤5分鐘亮綠燈...網呼：割一波韭菜
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（19）日上揚227.82點，收27,696.35點，漲幅0.83%，成交金額5530.61億，上市上櫃個股僅1檔跌停。大盤今日上...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1