民歌之父楊弦驟逝！4年前曾中風 醫揭救命關鍵：做1事血管凍齡防復發

有「民歌之父」之稱的75歲資深音樂人楊弦，上月底才剛在「民歌50演唱會」上與歌迷見面，展現不錯的狀態。未料今日傳出噩耗，楊弦已於12/13病逝，震驚樂壇。中華音樂人交流協會理事長殷正洋證實此消息，表示不久前才在大巨蛋與楊弦碰面，當時完全察覺不出異狀，沒想到竟成永別。

4年前曾中風 半夜發病緊急送醫

楊弦曾在演唱會上透露自己發生缺血性腦中風的經歷。2021年他在冬夜練唱後忘了喝水又受風寒，半夜突然感到頭腦鬱悶、嘔吐，接著右側手足無法動彈。幸好他警覺性高，立刻請房東幫他送醫急診。

因為搶救得宜，楊弦雖然中風初期嘴歪、說話不清且行動不便，但在積極復健與妻子細心照料下，他逐漸找回生活自理能力，甚至還能重拾麥克風唱歌。不僅參加這次的民歌50周年演唱會，還出了新專輯。

怎料他驟然離世，讓許多歌迷與好友感到不捨與惋惜。以《月琴》走紅歌壇的歌手鄭怡發文緬懷楊弦當年引領民歌流行，「現在到了民歌50年，楊弦大哥依舊帶領70幾名歌手持續歌唱，楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息」。

二次中風風險大增 嚴控三高是關鍵

中山附醫神經內科主治醫師蔡覺毅表示，楊弦發病快且驟逝，推測這次中風可能相當嚴重。研究顯示，在中風發生後的第一年內，復發率約為10%-15%，而五年內的復發率更可高達30%或以上。

他提醒，有過一次中風病史的人，發生二次中風的機率會大幅上升，因此必須採取高度預防措施。蔡覺毅醫師指出，預防二次中風的首要任務是嚴格控制高血壓、高血脂、高血糖等三高。

此外，若有心律不整特别是心房顫動的患者，因為心房顫動會導致血液在心臟內凝滯形成血栓，這些血栓若流至大腦就可能引發缺血性中風，風險是一般人的5～10倍，且中風後預後較差，需接受密切監測與控制。生活型態方面，戒菸、控制體重、規律睡眠與適度活動都不可或缺。

血管回春難如登天 1招讓血管「凍齡」更實際

許多民眾好奇是否能讓受損的血管「回春」？蔡覺毅醫師坦言，血管一旦開始退化，要完全恢復年輕時的彈性非常困難，目前醫學上並沒有所謂的神藥能辦到。

因此，與其追求血管回春，不如做好「次級預防」，也就是讓血管狀況「凍齡」，避免惡化。這包括規律服用抗血小板或抗凝血藥物，千萬不能擅自停藥。同時要注意居家環境安全防跌倒，進食時避免嗆咳，以預防併發症。

天冷保暖補水 牢記FAST口訣搶命

蔡覺毅醫師特別提醒，天氣寒冷時血管容易收縮，是誘發中風的一大外因。中風患者在低溫環境下務必注意保暖，且水分補充要充足，以維持良好的血液循環，降低血栓風險。

如果不幸發生疑似中風症狀，應立即撥打119送醫。民眾可牢記「FAST」口訣自我檢測：

F (Face)：臉部是否對稱、有無歪斜？

A (Arm)：手臂是否無力、單側偏癱？

S (Speech)：說話是否清晰、有無大舌頭？

T (Time)：記下發病時間，儘速就醫爭取黃金治療期。

