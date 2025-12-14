「民歌之父」楊弦才剛站上大巨蛋開唱！驚傳離世 享壽75歲

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

有「民歌之父」美譽的楊弦，上個月22日才站上民歌大巨蛋演唱會，沒想到不到一個月時間，傳出他已經於昨（13）日過世，享壽75歲，中華音樂人交流協會理事長殷正洋也證實噩耗，而楊弦太太正在處理後事。

楊弦過世。（圖／中華音樂人交流協會提供）

楊弦於2021年因缺血性腦中風，導致右邊手足無法動彈、臉、喉肌肉失調，送至馬偕醫院急救又轉到三總治療，雖已恢復正常，但聲帶發音轉折沒有以前好，持續進行聲音訓練，過去1年他開始製作歌曲影片，透過AI協助新的作曲影片在YT發表，最近也把三十多年前譜曲錄音的十幾首《鄉.旅.詩.歌.》作品，以及歌譜手冊結集準備年底出版為CD和數位發表，豈料，才站上大巨蛋舞台，人就已離世。

