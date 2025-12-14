「民歌之父」楊弦辭世享壽75歲！民歌50成最後舞台

「民歌之父」楊弦。(圖/林勝發攝)

台灣「民歌之父」楊弦於13日晚間在台北辭世，享壽75歲。他生前是台灣校園民歌的重要推手，早年以詩人余光中的詩作譜曲，推出首張專輯《中國現代民歌集》，被譽為台灣史上第一張民歌專輯。2021年曾罹患缺血性中風，近年持續復健與治療，今年仍親自登上「民歌50」演唱會舞台，留下珍貴的最後身影。中華音樂人交流協會理事長殷正洋證實消息，並表示下周將召開會議討論協會能提供的協助。

楊弦上個月才出席「台北大巨蛋民歌大團圓」演出，與六位歌手合唱〈美麗島〉，雄厚嗓音依舊中氣十足。當時全場近3萬粉絲還在吳楚楚帶領下，一起為11月壽星慶生，其中楊弦11月2日生日的他也是壽星之一，當時他穿著白色西裝外套，一起開心登台接受祝賀。未料，這竟是他最後一次慶生。他感謝所有參與演出與幕後工作的朋友，認為這場半世紀的民歌盛典能圓滿落幕，全靠大家努力與付出，也留下他對台灣民歌深厚的情感與珍貴回憶。

殷正洋證實楊弦過世消息，他惋惜表示，兩人才在「臺北大巨蛋民歌大團圓」見面，未料竟是最後一面。殷正洋說，「當時在台北大巨蛋跟楊弦見面時，完全感受不到他的異狀，而且他當時的狀態也很好。」當時楊弦還透露自己正在整理音樂作品，短短不到一個月竟逝世。殷正洋說事出突然，請給家屬一些時間來處理後事。協會也將於下周二開會討論協助後事。

