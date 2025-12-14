「民歌之父」楊弦辭世享壽75歲

楊弦上個月才登大巨蛋為民歌開唱，豈料竟成絕響。（資料照片）

台灣「民歌之父」楊弦13日晚間傳出於台北辭世，享壽75歲。他11月22日才登上「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演出，短短不到一個月便傳出噩耗，令中華音樂人交流協會理事長殷正洋相當震驚。

殷正洋表示，當時在台北大巨蛋與楊弦見面時，「他的狀態看起來非常好」，演出當晚，楊弦還與其他6位歌手共同演唱〈美麗島〉，並在全場近3萬名粉絲的祝賀下，一同慶祝生日，未料竟成為他最後一次慶生。

楊弦是台灣校園民歌重要推手之一，1974年夏天，他率先將詩人余光中的作品〈鄉愁四韻〉譜曲，於胡德夫的演唱會上發表，獲得余光中高度肯定。他的首張專輯《中國現代民歌集》，被譽為台灣史上第一張民歌專輯。

楊弦4年前從美國返台定居，不料同年罹患缺血性中風，近年努力進行治療，昨傳出逝世消息，胡德夫遺憾表示，楊弦時常分享自己的AI音樂創作，生命力十分旺盛，讓人至今仍難以接受他離世的消息。民歌天后鄭怡也表示：「楊弦大哥，任務達成，願您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息。」