「民歌之父」楊弦過世享壽75歲 民歌50成最後一舞
台北市 / 綜合報導
台灣 校園 民歌運動重要推手、被稱為「民歌教父」的音樂人楊弦，驚傳13日晚間在台北病逝，享壽75歲，回顧楊弦這一生為台灣校園民歌開創與推廣奠定深厚基礎，影響幾代音樂人與樂迷，消息一出，震驚各界。
今年適逢民歌50週年，由楊弦帶領70多位民歌歌手，上個月22日唱進台北大巨蛋，如今傳出這個噩耗，令外界難以接受，但他對台灣樂壇的貢獻，還有在舞台上的身影，永遠留在大家心中。
更多華視新聞報導
【重溫他們的時代】民歌西餐廳｜華視新聞雜誌
重溫他們的時代 那些年 我們一起聽民歌
長榮空服員抱病值勤過世 座艙長發聲「還原始末」：說我害她往生太沈重了
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 41
蕭敬騰岳父林光寧辭世享年75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 12
《快打旋風》新電影引「歷代最強春麗」熱議！網友一面倒推爆：成龍才是第一名
知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將於 2026 年推出全新真人版電影，首支前導預告也已經在先前 TGA 2025 上公開。其中由新生代女星 Callina Liang 擔綱的人氣角色「春麗」，也在網路上再次掀起了一波關於歷代真人版春麗的討論熱潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 10
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 124
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 6
風田首度公開「新婚妻正臉」！甜蜜穿搭放閃 網狂讚：太太好美
日籍男星風田來台發展多年，在演藝事業方面早有一番成就，幽默風趣的個性也累積許多粉絲喜愛，繼8月份拋出結婚震撼彈後，近日，風田也首度公開妻子的廬山真面目，讓許多網友看了狂讚風田太太「有夠美」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 天前 ・ 21
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 8
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 39
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前 ・ 1
獨家／直擊汪小菲力挺好友李進良新作 孕妻馬筱梅曲線玲瓏會藏肚
途中，汪小菲下車到超商買了一瓶飲料，隨後帶著老婆與2名女性友人會合，4人一起前往劇組在西門町一家餐酒館舉辦的餐會。李進良、温昇豪及曹蘭等人也先後到達。汪小菲今年5月與結婚一年的老婆馬筱梅在北京補辦婚禮，身為媒人與多年好友身分的李進良不但到場祝賀，還在婚禮上致...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 3
胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議
43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面，再度引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
女主播摔倒「玉鐲斷」幫擋煞？命理師曝「1大忌」！
娛樂中心／江姿儀報導不少人喜歡佩戴玉飾，但若不慎跌倒，玉製品容易碎裂。資深新聞主播葉樹姍昨（12日）發文分享，近期她出門在外時，不小心往前摔，膝蓋跪地、雙手著地，不僅四肢擦傷，手腕的玉鐲直接碎裂成3段。據《三立新聞網》報導，命理師楊登嵙解釋，玉石碎裂可替佩戴者「擋煞」護身，「切勿直接丟棄」，建議「1妙招」處理，以表對玉石護佑的感謝。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 22
娛樂圈震撼彈！《霍元甲》原田真人辭世！享壽76歲
娛樂圈震撼彈！《霍元甲》原田真人辭世！享壽76歲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 12
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 28
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 23 小時前 ・ 2
明年升格當爸！婁峻碩首公布「寶寶性別」 焦凡凡懷孕近況曝光
婁峻碩今受邀到2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」表演，他和焦凡凡去年登記結婚，今年9月宣布懷孕，他剛揭曉老婆肚中寶寶性別：「是兒子！我已經想好以後要一起跟他做好多事，打電動打籃球，想和兒子當兄弟。」對兒子的到來相當期待。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 14 小時前 ・ 8