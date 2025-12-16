「民歌之父」楊弦離世！遺孀首發聲更正他過世日期 時間軸曝光

享有「民歌之父」美譽的楊弦於14日離世，享壽75歲。他的遺孀Lydia透過歌手許景淳首度對外發聲，澄清楊弦並非外界流傳的13日過世，而是在12日入院後於14日辭世，並感謝各界的關愛與惦念。

楊弦14日離世，享壽75歲。（圖／翻攝鄭怡Yvonne臉書）

根據《自由時報》報導，Lydia透過訊息表示，楊弦於12月12日送進醫院，14日中午離開人世。她特別提到，近日在Google、維基百科及部分網路平台流傳楊弦於週六離世的說法，與實際情況略有出入，因此懇請協助註記正確時間。

Lydia在聲明中提及，近日仍有親友關心，欲與楊弦聯繫演唱、出版等事宜，她在此一併說明，「很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了」。

楊弦是台灣現代民歌運動的重要推手之一。（圖／翻攝自楊弦臉書）

楊弦上個月才剛登上臺北大巨蛋參與《民歌50高峰會》演唱會不到一個月的時間就驚傳噩耗。楊弦是台灣現代民歌運動的重要推手之一，一生致力於校園民歌的開創與推廣，對幾代音樂人和樂迷產生了深遠的影響。

