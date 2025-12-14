「民歌之父」楊弦驚傳逝世享壽75歲 今年剛為民歌50獻上最後一曲

台灣「民歌之父」楊弦傳出於13日晚間在台北去世，享壽75歲。

楊弦生於台灣花蓮，是著名民謠歌手，曾以詩人余光中的詩作為詞譜曲，其首張專輯《中國現代民歌集》被人稱為是「第一張民歌集」。​

楊弦在2021年罹患缺血性中風，近年努力進行治療，今年剛出席「民歌50」在台灣的演唱會，為校園民歌半個世紀獻上圓滿落幕。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

