民歌創作天后邰肇玫「10年前罹患子宮內膜癌」 親揭抗癌血淚歷程

「臺北大巨蛋·民歌大團圓」彩排，許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀 、吳楚楚(中)、邰肇玫、芝麻陳艾玲、大小南方。（圖／中華音樂人交流協會 提供）

2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」11月22日將重磅登場，12日舉辦彩排，由民歌創作天后邰肇玫領軍，一舉號召南方二重唱、唱紅〈秋蟬〉的楊芳儀＋徐曉菁、及「大學城」重唱組合-林佳蓉＋許淑絹三組跨世代經典二重唱組合攜手同台，在重現華語女聲最動人和聲記憶的同時，更邀來闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲）驚喜加入，八人共組期間限定超強女力戰隊「八仙合韻」，將以天籟合聲及滿滿的民歌大團圓情誼，掀起全場最動人的經典共鳴。

10年前就抗癌成功的邰肇玫，先前曾罹患子宮內膜癌，聊起抗癌成功過程，她表示：「癌症是重大傷病，當初開刀完後，經過五年時間檢查，我的血液科腫瘤醫生跟開刀醫生都叫我不用再來回診了，很幸運遇到他們，我的癌細胞清的很乾淨，淋巴結也去掉很多，所以有時候血液會不通，手腳有時候會麻，不過有這些問題也可能是我年紀大了。」如今再出席演唱會表演，邰肇玫透露自己對於生活作息上更加重視，她笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好，心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」

唱紅〈秋蟬〉的二重唱徐曉菁、楊芳儀今一同出席總彩，徐曉菁透露：「我們已經十年沒參加，彼此也是十年沒有碰面。大家以為我們會彼此常聯繫，但其實我們平常不聯絡，其實朋友之間最好的關係跟祝福，就是給對方最大空間，所以只有演出才會碰面。」常住美國的楊芳儀則透露自己在美國當起「農婦」過著自給自足的日子，有著自己一片「開心農場」的她笑說：「在美國過慣了安逸的日子，突然再回來站上舞台演唱，一開始很難接受挑戰。當時不小心就答應了，現在已經慢慢剛剛有進入狀況。〉」

面對11/22將首次站上臺北大巨蛋演出，「芝麻」陳艾玲直言「既興奮又緊張」，她表示：「雖然平常都有參與教會的演唱活動，但如此正式大型演出，應該是從『民歌20』演唱會後就沒有再登台了！這次能和數萬多位熱愛民歌的朋友們在大巨蛋相會重溫那段充滿青春與美好回憶的時光，是一件多麼幸福的事！」期許自己「能站得穩、唱得好」的陳艾玲特別展開為期兩周的密集練唱訓練，從發聲、練嗓到狀態調整一刻不鬆懈，並搭配每週固定游泳兩到三次的習慣來增強肺活量。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導