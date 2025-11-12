民歌創作天后邰肇玫「10年前罹患子宮內膜癌」 親揭抗癌血淚歷程
2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」11月22日將重磅登場，12日舉辦彩排，由民歌創作天后邰肇玫領軍，一舉號召南方二重唱、唱紅〈秋蟬〉的楊芳儀＋徐曉菁、及「大學城」重唱組合-林佳蓉＋許淑絹三組跨世代經典二重唱組合攜手同台，在重現華語女聲最動人和聲記憶的同時，更邀來闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲）驚喜加入，八人共組期間限定超強女力戰隊「八仙合韻」，將以天籟合聲及滿滿的民歌大團圓情誼，掀起全場最動人的經典共鳴。
10年前就抗癌成功的邰肇玫，先前曾罹患子宮內膜癌，聊起抗癌成功過程，她表示：「癌症是重大傷病，當初開刀完後，經過五年時間檢查，我的血液科腫瘤醫生跟開刀醫生都叫我不用再來回診了，很幸運遇到他們，我的癌細胞清的很乾淨，淋巴結也去掉很多，所以有時候血液會不通，手腳有時候會麻，不過有這些問題也可能是我年紀大了。」如今再出席演唱會表演，邰肇玫透露自己對於生活作息上更加重視，她笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好，心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」
唱紅〈秋蟬〉的二重唱徐曉菁、楊芳儀今一同出席總彩，徐曉菁透露：「我們已經十年沒參加，彼此也是十年沒有碰面。大家以為我們會彼此常聯繫，但其實我們平常不聯絡，其實朋友之間最好的關係跟祝福，就是給對方最大空間，所以只有演出才會碰面。」常住美國的楊芳儀則透露自己在美國當起「農婦」過著自給自足的日子，有著自己一片「開心農場」的她笑說：「在美國過慣了安逸的日子，突然再回來站上舞台演唱，一開始很難接受挑戰。當時不小心就答應了，現在已經慢慢剛剛有進入狀況。〉」
面對11/22將首次站上臺北大巨蛋演出，「芝麻」陳艾玲直言「既興奮又緊張」，她表示：「雖然平常都有參與教會的演唱活動，但如此正式大型演出，應該是從『民歌20』演唱會後就沒有再登台了！這次能和數萬多位熱愛民歌的朋友們在大巨蛋相會重溫那段充滿青春與美好回憶的時光，是一件多麼幸福的事！」期許自己「能站得穩、唱得好」的陳艾玲特別展開為期兩周的密集練唱訓練，從發聲、練嗓到狀態調整一刻不鬆懈，並搭配每週固定游泳兩到三次的習慣來增強肺活量。
民歌女聲最強集結 「八仙合韻」唱響50年一遇民歌盛典
民歌最強女聲集結！11月22日登場的「台北大巨蛋‧民歌大團圓」即將迎來華語樂壇史上最夢幻的合唱組合「八仙合韻」。由邰肇玫領軍，率南方二重唱、楊芳儀＋徐曉菁、林佳蓉＋許淑絹3組重量級女聲再度同台，更邀來睽違30年未登民歌舞台的「芝麻」陳艾玲回歸，共組期間限定的「八仙合韻」，以天籟合聲與滿滿情誼唱響女力。 8人在12日提前進行總彩排，芝麻與南方二重唱一開口合唱〈動不動就說愛我〉立刻喚起眾人回憶。隨後8人同唱〈小小貝殼〉，以二重唱、三重唱、輪唱交織出細膩和聲，讓所有在場人員直呼「雞皮疙瘩掉滿地」。 這場「八仙合韻」的幕後推手是南方二重唱的林明樺(小南方)，她為每位歌手量身打造合聲譜、製作分軌錄音。芝麻笑說：「我們開了越洋群組天天討論，雖然大家身在不同地方，但透過這樣的合作方式，依然能感受到熟悉的默契與溫馨。」 事實上，「八仙合韻」正是5年前民歌45演唱會中「七小福」的全新進化版。當時邰肇玫、南方二重唱、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹的美聲組合驚艷全場，這次邰肇玫一句邀請：「芝麻，讓我們一起唱〈動不動就說愛我〉，寫下新的傳說！」，成功召喚芝麻回歸，成就「七小福」升級為「八仙合韻」的美談。 陳艾中央廣播電台 ・ 19 小時前
