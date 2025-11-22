民歌團圓！ 陶晶瑩帶女兒追「媽媽年代TWICE」

「臺北大巨蛋民歌大團圓」今天登場，共有74位民歌手登台獻藝，帶來122首金曲，以七小時不間斷的精彩表演，喚起觀眾們的青春回憶。這場民歌史上規模最大的演唱會吸引了眾多樂迷，包括70年代華語影壇天王秦祥林也特地從國外返台，與太太曹昌莉一同參與這場音樂盛會。

重返民歌黃金年代！ 122首金曲 7小時演出。（圖／TVBS）

在這場民歌大團圓中，陶晶瑩重新詮釋了張雨生的《天天想你》和《這個世界》，以溫柔的歌聲勾起觀眾的青春回憶。陶晶瑩表示，她告訴女兒，今天的民歌50就像是媽媽那個年代的TWICE。

民歌世代的代表歌手們輪番登場，帶來一首首膾炙人口的經典之作。其中，歌手周秉鈞化身舞會王子，與民歌天后涂佩岑，演唱《第一支舞》，就像翻開了跨越40年的青春記事本。

在大巨蛋的民歌團圓夜裡，74位民歌手共同打造了一場七小時不斷電的音樂饗宴，讓所有到場的觀眾都能沉浸在美好的回憶中，細細品味那屬於民歌時代的純真與感動。而70年代的影壇巨星秦祥林專程從國外飛回台灣，與太太曹昌莉並肩聆聽這些曾經陪伴他們度過歲月的歌曲，為這場民歌史上最大規模的演唱會增添了特別的意義。

