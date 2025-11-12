民歌大團圓倒數10天 「八仙合韻」民歌最強重唱總彩吹響女力號角
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導
民歌年度壓軸音樂盛典「2025台北大巨蛋·民歌大團圓」即將在22日舉行，在演唱會倒數之際，主辦單位中華音樂人交流協會今（12）日搶先讓「八仙合韻」齊聚練團，包含民歌創作天后邰肇玫領軍，號召南方二重唱、唱紅《秋蟬》的楊芳儀與徐曉菁，以及「大學城」重唱組合林佳蓉與許淑絹三組經典女聲同台，更邀來闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲）驚喜加盟，邀集8人共組期間限定女力戰隊，以天籟合聲掀起經典共鳴。
民歌年度壓軸音樂盛典「2025台北大巨蛋·民歌大團圓」未演先轟動，芝麻（陳艾玲）與南方二重唱驚喜合體，重新詮釋《動不動就說愛我》，完美和聲讓現場驚艷。隨後八人合唱《小小貝殼》，以二重唱、三重唱、輪唱交織出震撼人心的美聲天堂，堪稱華語合聲藝術新典範。
「八仙合韻」能達成完美和聲，要歸功於南方二重唱的林明樺（小南方）親自為各聲部量身設計合聲譜，並製作分軌錄音供大家練習。徐曉菁表示：「明樺雖最年輕，卻最了解我們的音色與特色，還開放大家自由認領聲部，讓團隊更有凝聚力。」芝麻（陳艾玲）也透露，8人特別開群組「越洋討論」，「即使分隔各地，仍能感受到熟悉的默契與溫馨。」
民歌45的「七小福」此次進化為「八仙合韻」，因邰肇玫一句邀請，讓闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲）回歸，共寫民歌女力團圓新篇章。閻宗玉表示：「二重唱在樂壇珍貴少見，這次真的圓了我們的夢。」陳艾玲回憶收到邰肇玫邀請訊息：「芝麻，竭誠歡迎你與南方二重唱一起唱《動不動就說愛我》，這將是一個感人的畫面與經典傳說。」她說：「小玫姐的話讓我深受感動，也給我勇氣，因為我知道我不是一個人站在台上。」
首度登上台北大巨蛋演出，陳艾玲直言「既興奮又緊張」。她說：「自《民歌20》後未再登台，能與數萬民歌迷重溫青春，是幸福的事。」她展開兩周密集練唱訓練，搭配每週游泳增強肺活量。她笑說：「每天早睡、多喝水、規律作息，因為好的生活狀態就是最自然的保養方式。
提及總彩合體，她興奮地說：「這次不只是後台打氣，而是真正並肩合唱。能與這麼多優秀的女子二重唱再度聚在一起，是溫暖又充滿能量的重逢。民歌的情感沒有時間距離，一見面就找回熟悉的默契。」
除「八仙合韻」夢幻組合外，主辦單位也公布「2025台北大巨蛋·民歌大團圓」服務細節。這場號稱民歌史上最龐大的盛典，歷時8個月籌備，集結74位歌手演唱122首經典，長達7小時不間斷，動員逾2500名工作人員與80人攝影團隊，打造民歌史上最大規模製作。
觀眾入場後可於攤位體驗拍貼樂、AI互動「與民歌對話」等活動，並獲贈百頁《民歌50》紀念冊與節目導覽手冊，內含節目亮點、美食地圖與散場指引。11月22日「台北大巨蛋·民歌大團圓」將盛大登場，帶領數萬名歌迷走進巨蛋，共享華語音樂世代傳承與創新精神的盛典。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
以音符寄深深父子與父女情 鴻心不散音樂會追思創辦人暨悠然山莊30周年
