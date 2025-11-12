民歌大團圓倒數10天！「八仙合韻」總彩吹響女力號角
華語樂壇最強女子二重唱夢幻集結唱響11/22「民歌大巨蛋」女力號角，由民歌創作天后邰肇玫領軍，一舉號召南方二重唱、唱紅〈秋蟬〉的楊芳儀與徐曉菁、及「大學城」重唱組合林佳蓉及許淑絹三組跨世代經典二重唱組合攜手同台，更邀來闊別民歌舞台30年的「芝麻」陳艾玲驚喜加入，共組期間限定超強女力戰隊「八仙合韻」，將以天籟合聲及滿滿的民歌大團圓情誼，掀起全場最動人的經典共鳴。
「八仙合韻」將以天籟合聲及滿滿的民歌大團圓情誼，掀起全場最動人的經典共鳴。（圖／中華音樂人交流協會提供）
民歌年度壓軸音樂盛典─2025《臺北大巨蛋·民歌大團圓》11/22重磅登場，「八仙合韻」齊聚一堂練團，其中好久不見的陳艾玲與南方二重唱驚喜合體，組成「三重唱」重新詮釋經典名曲〈動不動就說愛我〉，完美和聲一開口便讓全場驚艷。
隨後邰肇玫、楊芳儀與徐曉菁、林佳蓉及許淑絹加入共同演唱〈小小貝殼〉，八人首度同框的超豪華組合以二重唱、三重唱、輪唱等多層次方式交織出震撼人心的美聲天堂，堪稱為華語樂壇合聲藝術再創典範。
繼五年前邰肇玫、南方二重唱、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹在民歌45舞台上以「七小福」美聲組合讓全場歌迷回味再三，此次為了呼應「大團圓」精神，特別力邀陳艾玲回歸團圓，讓「大南方」閻宗玉開心表示：「雖然彼此都不是第一次見面，但像是芝麻、楊芳儀，徐曉菁真的是好久不見！正因為二重唱在樂壇是少數也是珍貴，因此這次民歌大巨蛋真的圓了我們二重唱大團圓的心願！」
「大南方」閻宗玉、「芝麻」陳艾玲、「小南方」林明樺合體。（圖／中華音樂人交流協會提供）
而曾在30年前登上「民歌20」舞台的陳艾玲則坦言一接到「徵召令」時，內心猶豫忐忑，她透露當時剛好收到邰肇玫暖心訊息：「『芝麻』，竭誠歡迎你與南方二重唱一起唱〈動不動就說愛我〉，這將是一個感人的畫面，一個的經典傳說！也讓我們8人的二重唱在民歌大巨蛋寫下歷史性的一頁，見證我們走過的歲月！」
陳艾玲表示：「小玫姐的話讓我深受感動，也給我很大的勇氣，因為有這麼多優秀的重唱組合民歌手並肩演出，我知道我不是一個人站在台上，而是和大家用音樂串起那段屬於我們的珍貴青春記憶。」
面對11/22將首次站上臺北大巨蛋演出，陳艾玲直言「既興奮又緊張」，她表示：「雖然平常都有參與教會的演唱活動，但如此正式大型演出，應該是從『民歌20』演唱會後就沒有再登台了！這次能和數萬多位熱愛民歌的朋友們在大巨蛋相會重溫那段充滿青春與美好回憶的時光，是一件多麼幸福的事！」
陳艾玲期許自己「能站得穩、唱得好」，特別展開為期兩周的密集練唱訓練，從發聲、練嗓到狀態調整一刻不鬆懈，並搭配每週固定游泳兩到三次的習慣來增強肺活量。她透露：「我每天都提醒自己要早睡、多喝水、多運動、保持規律作息，因為我相信好的生活狀態，就是最自然的保養方式。」
陳艾玲提及這次總彩合體，她難掩興奮表示：「這次終於不只是後台打氣，而是能真正並肩站上舞台合唱，能和這麼多優秀的女子二重唱再度聚在一起，對我來說不只是重逢，更像是一場溫暖又充滿音樂能量的大聚會。雖然五年聽起來好像很久，但民歌之間的情感真的沒有時間的距離，每次一見面，那份熟悉感和默契就立刻回來，好像昨天才一起唱過歌一樣。」
