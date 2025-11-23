民歌大團圓／唱滿7小時！74位歌手站滿大巨蛋 潘若迪帶長輩嗨跳

民歌大團圓在大巨蛋締造紀錄。（圖／中華音樂人交流協會提供）

民歌大團圓演唱會在大巨蛋盛大舉行，創下多項紀錄，共有74位民歌手齊聚一堂，連續演唱122首金曲，打造長達7小時16分鐘的音樂盛宴。這場堪稱「大型KTV」的演唱會不僅有多位海外歸來的歌手，還特別邀請有氧天王潘若迪帶動全場氣氛，讓台下總計約180萬歲的觀眾們站起來同樂，場面震撼又溫馨。

馬毓芬、周秉鈞登台獻唱。（圖／中華音樂人交流協會提供）

這場民歌盛會創下馬拉松式的民歌演唱紀錄，李建復表示，感謝大家一起度過7小時又16分鐘的音樂時光。整晚演唱會如同一台不斷電的民歌時光機，帶領觀眾重溫122首經典歌曲，主辦單位還特別開放觀眾在座位上叫餐享用，讓大家能夠輕鬆享受這場音樂盛宴。

演唱會中場，有氧天王潘若迪驚喜現身，帶來動感舞曲和帶動唱環節，鼓勵台下的長輩們站起來活動筋骨。在他的帶領下，整個大巨蛋瞬間變成全民有氧舞池，氣氛歡樂熱鬧，讓台下總年齡加總約180萬歲的觀眾們仿佛回春。

潘若迪帶動全場大巨蛋歌迷一起跳有氧操。（圖／中華音樂人交流協會提供）

這次演唱會吸引了許多闊別舞台多年的歌手回歸，其中包括「芝麻」陳艾玲在邰肇玫的號召下，結束了30年的舞台空白。旅居海外的鄭麗絲、徐曉菁、楊芳儀、林佳蓉和楊耀東等人也紛紛回國共襄盛舉，一同演繹《何年何月再相逢》等膾炙人口的歌曲。

民歌大巨蛋〈廟會〉前奏時把神將、神轎搬上舞台。（圖／中華音樂人交流協會提供）

演唱會的舞台設計也十分特別，在《廟會》的演出中，12尊神將一字排開，彷彿將整座廟埕搬進大巨蛋，呈現出傳統文化與現代表演的完美結合。在《浮雲遊子》等經典歌曲的合唱中，許多歌手邊唱邊用手機拍攝，記錄下這歷史性的時刻，為這場民歌大團圓畫下完美句點。

