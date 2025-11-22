「民歌大團圓」狂破紀錄！吳楚楚許願：再唱50年
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」22日在台北大巨蛋舉行，動員2500名工作人員，聚集74位民歌手、共演出122首金曲，一連7小時不斷電，並首度開放叫餐到座位享用，連創多項紀錄。不僅如此，現場觀眾的年齡總和也刷新紀錄，共計超過180萬歲，展現民歌50年歷久不衰的精神。硬體部分更以近乎「世界級開幕式」規格打造巨型沉浸式、零死角的視聽互動舞台。
現場由演唱會推手吳楚楚帶領2萬8900名觀眾一起為11月壽星慶生，也為「民歌之母」陶曉清預熱明年80歲生日快樂，全場瀰漫團圓溫馨氣氛。陶曉清也特別現身，她提到當年參與民歌完全是「天時地利人和」：「我當時在電台工作，每天都有節目，大家每天都會聽到我的聲音。剛好碰上民歌風潮，又遇到吳楚楚、胡德夫等很有才華的音樂創作者，於是馬上串聯起來。那時候很年輕，很喜歡做這件事，一路從民歌20到現在，真的覺得與有榮焉，能和大家一起走過那個時代與那麼多好聽的歌。」隨後清清楚楚二重唱，也獻唱〈五十年〉，喊話「我們一起再唱50年」，引起全場熱烈掌聲。
演唱會以「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」4大主題巧妙串聯，包含民歌世代指標性團體「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、清清楚楚二重唱、南方二重唱、鄉村二重唱等皆重磅回歸，掀起一波波回憶浪潮。唱到經典歌曲〈廟會〉時，現場首度邀來160位民間藝術團隊跨界合作，融合北管、月琴伴奏及神將、神轎「出巡」，震撼全場。
知名古典交響樂團「灣聲樂團」也首次加盟民歌演唱會，在李哲藝指揮領軍下，特別為24位已故音樂人編串代表作的「經典演奏組曲」向潘安邦、鄭華娟、林秋離、何厚華、韓賢光等多位音樂人致敬；演唱會末段更以〈最後一夜〉為靈感編曲，獻給包含日前驟逝的金曲編曲大師屠穎等11位音樂人。
演唱會除了感動，也有滿滿動感。帶動跳名師潘若迪帶領全場大跳〈Here We Go〉，瞬間把大巨蛋變成全民有氧舞池。此外，透過AI技術結合舞台效果，讓木吉他合唱團〈拼宵夜〉以AI呈現「從少年到老年」的團員變化，讓民歌在AI時代綻放嶄新生命。
唯一抱憾的是，原訂開場演出的「金曲小姐」洪小喬因演出前摔倒而缺席，開場改由「擎天七美」校園美女演繹她的成名作〈愛之旅〉。
