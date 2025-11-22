民歌大巨蛋開唱！消失多年大咖影帝驚喜現身 疑自購門票低調入場

記者鄭尹翔／台北報導

旅居美國多年的資深藝人秦祥林驚喜現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會，引發現場觀眾騷動。他此次特地返台，就是為了欣賞多年好友的演出，並表示只會在台停留兩天後即返回美國。

秦祥林低調現身民歌大團圓演唱會。（圖／中華音樂人交流協會 提供）

秦祥林全程保持低調，與太太一起以一般觀眾方式進場、入座，兩人一同沉浸在民歌旋律中，展現多年夫妻的恬淡甜蜜。他笑說自己最愛的民歌「太多了，很難選」，用手勢比出「無法數清」，相當幽默。

據悉，秦祥林在得知演唱會消息後，第一時間便託友購買7張最高價位票，邀請多年摯友同行，一起重溫青春記憶。透過友人，他也分享此行的感動：「民歌是我們那個年代最真摯的情感記憶，每一首歌都像青春的日記。能回來參加這場演唱會，不只是聽歌，更像是與過去的自己團圓。」秦祥林多年旅居海外，這次難得回台現身，再度喚起許多歌迷對民歌年代的深刻情懷，也讓演唱會增添一份特別的溫度。

這次2025《臺北大巨蛋 民歌大團圓》除了匯集74名民歌手登大巨蛋高歌外，台下也星光熠熠，70年代華語影壇天王巨星秦祥林為了這場民歌盛宴，專程從洛杉磯返台，展現鐵粉級支持力道！只見今年77歲的秦祥林特別帶著老婆前來大巨蛋欣賞演唱會，保養得宜的他看起來完全看不出年紀；面對記者提問想聽什麼歌，他先帥氣揮手說：「大家好。」更笑著比「很多」的手勢，透露這回返台來看演唱會心情很開心，還興奮地用雙手比讚，享受跟老朋友們相見歡的時光，預計在後天離台。

