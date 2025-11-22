民歌大巨蛋開場嘉賓出意外！「金曲小姐」摔倒入院臨時缺席演出

「民歌大團圓」演唱會今（22日）在台北大巨蛋登場，吸引近3萬歌迷欣賞，節目後段；參與無數次民歌演唱會的王夢麟，今一連獻唱膾炙人口的〈阿美阿美〉、〈木棉道〉、〈母親我愛您〉，引領數萬人合唱，讓大巨蛋瞬間成了巨型KTV！演出時一向帶給大家歡笑的他，今在台上提及自己日前就醫看診，讓人不禁擔心他的健康情形。

鏡報 ・ 7 小時前