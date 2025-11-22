民歌大巨蛋開場嘉賓出意外！「金曲小姐」摔倒入院臨時缺席演出
「臺北大巨蛋民歌大團圓」22日在台北大巨蛋舉行，動員2500名工作人員，聚集74位民歌手、總共演出122首金曲，一路演唱7小時不斷電，並首次開放叫餐到座位上吃，連創5項紀錄。
演唱會開場，原訂演出開場的「金曲小姐」洪小喬竟意外缺席演出。據悉，她前幾天在家中跌倒，家人緊急將她送醫，目前在家中休養，準備多時的演出只得臨時喊「卡」。因此開場改為 「擎天七美」校園美女率先演繹「金曲小姐」洪小喬的成名作〈愛之旅〉、〈你說過〉。
演唱會以「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」4大主題橋段巧妙串聯，包含民歌世代指標性團體「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、清清楚楚二重唱、南方二重唱、鄉村二重唱皆全數重磅回歸，現場掀起一波波回憶浪潮。
