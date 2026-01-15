民歌天后太狂！鄭怡「一年12場」唱到全世界 迎接65歲最期待「這件事」

四季線上／陳軒泓 報導

「民歌天后」鄭怡日前現身國家音樂廳，以大學姐身分，觀賞台大合唱團 2026 冬季音樂會《有一份懷念》，身為民國 67 年考進台大、並在大一即通過甄試加入合唱團的她，這一夜不只是單純看音樂會，而是一場從 17 歲一路唱回現在的「大型回憶殺」，演出結束後，現場更意外變成「鄭怡拍照會」。她笑說，沒想到學弟妹中不少人其實是「老靈魂」，有的是媽媽帶著孩子一起來合照，「兩代人都是我的歌迷，這種感覺真的很棒」。

廣告 廣告

民歌女神鄭怡（右起）、邰肇玫、王海玲齊聚（照片提供：星光娛樂）

談起觀賞台大合唱團的心情，鄭怡感性表示：「今晚就是我的回憶殺，我是民國 67 年進台大，考進台大合唱團，一邊看著很多當年回憶湧上心頭。」她也在社群發文分享心情，她說：「回憶 17 歲那年穿著白色長禮服，跟著台大合唱團巡迴全台，正式開啟我的舞台人生。」又感性表示，如今來到 2026 年，能坐在國家級音樂殿堂，看著學弟妹站上舞台，「真的覺得他們好幸福」。

鄭怡（前排左二）年輕時在台大合唱團的模樣（照片提供：星光娛樂）

回顧去年，鄭怡形容 2025 是「最忙、也是心情起伏最大的一年」，一年內完成民歌五十共 12 場演出，唱遍大巨蛋、小巨蛋、高雄巨蛋與全台各地，還遠赴新加坡與美國聖荷西表演；同時也擔任廣播金鐘獎評審，認識許多音樂與廣播圈的新朋友。

鄭怡回顧 2025 年，形容是最忙碌、心情起伏最大的一年（圖／翻攝鄭 怡 Yvonne 臉書）

然而在忙碌之中，也接連面對摯友離世的衝擊，讓她更加體會人生無常。她坦言，走到這個年紀，學會的不是規劃太遠，而是「為自己而活、為自己開心」，並幽默分享目前最期待的事，就是「明年可以公車免費、高鐵半價」，準備趁還有體力，隨時安排小旅行，開心過好每一天。

【看更多】

音樂事業傳好消息！吳申梅寵粉「砸錢送大禮」 赴日「做一事」被讚太敬業

兒子被離婚好心痛！《豆腐媽媽》范瑞君力挽兒媳婚姻 「演活婆媽」觀眾超有感

陳孟賢遭傳去整形！本人曬臉認「有動手術」 親揭背後真相

【FastTV飛速看】那些年的經典旋律！《超級冰冰Show》精彩歌唱綜藝線上看

【精選推薦】把百萬秀場搬到現代！當年絕代風華再現▶️





更多四季線上報導

「玲！帶我走」粉絲狂挖A-LIN影片 曾娃娃音唱《失戀無罪》給這已故男星

從《那麼旺》到《冰冰Show》走8年！ Give me five 少女隊站「世界舞台」奪獎 白冰冰好感動

曾唱〈癡情玫瑰花〉爆紅！男星苦陷低潮「存款剩四位數」 暴瘦近況曝光