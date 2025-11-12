民歌天后戰勝子宮內膜癌 邰肇玫獲醫師認證「不用回診」

.許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀 、邰肇玫、陳艾玲、南方二重唱，一同為演唱會彩排。（圖／中華音樂人交流協會提供）

邰肇玫、南方二重唱、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、陳艾玲（芝麻），8位女歌手今（12日）一同為2025《臺北大巨蛋·民歌大團圓》進行總彩排。抗癌成功的民歌創作天后邰肇玫透露，罹患子宮內膜癌的她經治療後已獲醫師認證「不用回診」，但她更注重養生，笑稱自己「好吃懶作，能躺就躺」，以顧好免疫系統和保持好心情為原則，展現重生後的豁達。

現居美國擔任會計師的林佳蓉，「抱著丟工作的決心」請假一個月飛回台灣，甚至凌晨三點起來工作，只為參與民歌盛會。她的搭檔許淑絹則靠著騎單車環島來鍛鍊肺活量，準備迎接大巨蛋的挑戰。

唱紅〈秋蟬〉的二重唱徐曉菁與楊芳儀，坦言彼此「十年沒碰面」，但情誼不受時間影響。目前在美國當「農婦」的楊芳儀笑稱自己決定「放飛自由」，首次不染白髮登台，而徐曉菁則給予最大祝福。

