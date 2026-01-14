民歌天后摯友接連離世 親吐打擊心聲：為自己而活

鄭怡與台大合唱團合照。（圖／星光娛樂提供）





「民歌天后 」鄭怡（Yvonne）13日以台大合唱團「大學姐」身分，現身國家音樂廳，觀賞「台大合唱團 2026 冬季音樂會《有一份懷念》」。這一夜對她而言，不只是單純看一場音樂會，而是一場從17歲一路唱回現在的「大型回憶殺」，而台大合唱團也尊敬原唱，邀請了曲目中《如果》、《奔放奔放》的邰肇玫和《偈》王海玲親臨現場，三位民歌女神一字排開齊坐台下，氣場強大。

鄭怡、邰肇玫和王海玲三位民歌女神合體。（圖／星光娛樂提供）

談起觀賞台大合唱團的心情，鄭怡感性表示：「今晚就是我的回憶殺，我是民國67年進台大，考進台大合唱團，一邊看著很多當年回憶湧上心頭。」她也觀察到現在合唱團的變化，直言學弟妹們更活潑、更有青春感，「不像當年保守年代」，再加上老師設計多元音樂形式，與不同音樂家合作，讓音樂變得更貼近人心，「真的做到了雅俗共賞」。

這場音樂會不只學姊感動，連指揮本人也圓夢。擔任本次演出指揮、同時也是台大合唱團指導老師的連芳貝，本身正是鄭怡與民歌時代的忠實粉絲。演出結束後，他也特別把握機會與偶像鄭怡相見歡、親自致意交流，讓《有一份懷念》不只在舞台上完成世代傳承，也在台前幕後留下溫暖彩蛋。

去年的台大合唱團公演曾選唱鄭怡人生的第一首歌《微光中的歌吟》，鄭怡昨暖心喊話：「學弟妹們好好把握青春，開心唱歌，盡情在年輕的人生畫出各種美麗色彩！」她也笑著回憶，當年在台大合唱團時，雖然沒有這麼好的場地，只是在各大專院校巡演與文化交流，「但那時的巡迴也是旅行，大一就玩遍了全台灣」。

鄭怡心情滿溢，返家後在社群平台發文分享心情，「回憶17歲那年穿著白色長禮服，跟著台大合唱團巡迴全台，正式開啟我的舞台人生。」又感性，如今來到2026年，能坐在國家級音樂殿堂，看著學弟妹站上舞台，「真的覺得他們好幸福」。

除了青春回顧，鄭怡也同步替自己做了一次年度總結。她形容2025年是「最忙、也是心情起伏最大的一年」，一年內完成民歌50共12場演出，唱遍大巨蛋、小巨蛋、高雄巨蛋與全台各地，並遠赴新加坡與美國聖荷西演出；同時也擔任廣播金鐘獎評審，認識許多音樂與廣播圈的新朋友。

然而，在忙碌之中，也接連面對摯友離世的衝擊，讓她更加體會人生無常。她坦言，走到這個年紀，學會的不是規劃太遠，而是「為自己而活、為自己開心」，並幽默分享目前最期待的事，就是「明年可以公車免費、高鐵半價」，準備趁還有體力，隨時安排小旅行，開心過好每一天。



