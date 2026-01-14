民歌天后現身台大音樂會 掀「大型回憶殺」

記者王丹荷／綜合報導

「民歌天后 」鄭怡昨（13）日以台大合唱團「大學姐」身分現身國家音樂廳，觀賞「台大合唱團2026 冬季音樂會《有一份懷念》」。這一夜對她而言，不只是單純看1場音樂會，而是從17歲一路唱回現在的「大型回憶殺」，而台大合唱團也尊敬原唱，邀請了曲目中〈如果〉、〈奔放奔放〉的邰肇玫和〈偈〉王海玲親臨現場，3位民歌女神一字排開齊坐台下，展現華語音樂跨世代的傳承魅力。

鄭怡民國67年考進臺大、並在大一即通過甄試加入台大合唱團，她感性表示：「今晚就是我的回憶殺，一邊看著很多當年回憶湧上心頭。」她也觀察到現在合唱團的變化，直言學弟妹們更活潑、更有青春感，「不像當年保守年代」，再加上老師設計多元音樂形式，與不同音樂家合作，讓音樂變得更貼近人心，「真的做到了雅俗共賞。」

節目安排以東西方音樂為主軸，從藝術歌曲唱到校園民歌，其中層次豐富校園民歌段落最讓她印象深刻，她表示重新編曲後，不僅更有趣味，也更具文化深度；本次演出指揮、同時也是台大合唱團指導老師的連芳貝，本身正是鄭怡與民歌時代的忠實粉絲，演出結束後，他也特別把握機會與偶像鄭怡相見歡，現場更意外變成「鄭怡拍照會」。

鄭怡笑說，沒想到學弟妹中不少人其實是「老靈魂」，有的是媽媽帶著孩子一起來合照，「兩代人都是我的歌迷，這種感覺真的很棒。」返家後她在社群平台發文分享心情，「回憶17歲那年穿著白色長禮服，跟著台大合唱團巡迴全臺，正式開啟我的舞台人生。」又感性，如今來到2026年，能坐在國家級音樂殿堂，看著學弟妹站上舞台，「真的覺得他們好幸福。」

除了青春回顧，鄭怡也形容2025年是「最忙、也是心情起伏最大的一年」，1年內完成民歌50共12場演出，唱遍大巨蛋、小巨蛋、高雄巨蛋與全臺各地，並遠赴新加坡與美國聖荷西演出；同時也擔任廣播金鐘獎評審，認識許多音樂與廣播圈的新朋友。然而，在忙碌之中，也接連面對摯友離世的衝擊，讓她更加體會人生無常。

鄭怡坦言，走到這個年紀，學會的不是規劃太遠，而是「為自己而活、為自己開心」，並幽默分享目前最期待的事，就是「明年可以公車免費、高鐵半價」，準備趁還有體力，隨時安排小旅行，開心過好每一天。

鄭怡（右起）、邰肇玫、王海玲欣賞台大合唱團冬季音樂會。（星光娛樂提供）

鄭怡（前排左2）是台大合唱團的學姐。（星光娛樂提供）