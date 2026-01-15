民歌天后竟是台大學霸！「48年前嫩照」流出 純白禮服美成這樣

記者徐珮華／台北報導

鄭怡13日以台大合唱團「大學姐」身分，現身國家音樂廳，觀賞「台大合唱團 2026 冬季音樂會《有一份懷念》」，感性表示：「今晚就是我的回憶殺，我是民國67年進台大，考進台大合唱團，一邊看著很多當年回憶湧上心頭。」台大合唱團也邀請曲目中〈如果〉、〈奔放奔放〉的邰肇玫和〈偈〉王海玲親臨現場，3位民歌女神一字排開齊坐台下，氣場強大。

鄭怡（左起）、邰肇玫、王海玲觀賞「有一份懷念」音樂會。（圖／星光娛樂提供）

鄭怡分享音樂會最印象深刻的部分，正是校園民歌段落，重新編曲後不僅更有趣味，也更具文化深度。這場音樂會不只她感動，指揮連芳貝也圓夢。她是鄭怡與民歌時代的忠實粉絲，演出結束後特別把握機會與偶像相見歡、親自致意交流。

鄭怡回憶當年雖然沒有這麼好的場地，只是在各大專院校巡演與文化交流，「但那時的巡迴也是旅行，大一就玩遍了全台灣。」演出結束後，現場意外變成拍照會，她笑說不少學弟妹其實是「老靈魂」，有的則是媽媽帶著孩子一起合照，「兩代人都是我的歌迷，這種感覺真的很棒。」

鄭怡（前排左2）曾為台大合唱團成員。（圖／星光娛樂提供）

鄭怡當晚發文分享：「回憶17歲那年穿著白色長禮服，跟著台大合唱團巡迴全台，正式開啟我的舞台人生。」她也替自己做了年度總結，2025年是「最忙、也是心情起伏最大的一年」，一年內完成民歌50共12場演出，唱遍大巨蛋、小巨蛋、高雄巨蛋與全台各地，並遠赴新加坡與美國聖荷西演出；同時擔任廣播金鐘獎評審，認識許多音樂與廣播圈的新朋友。

然而，在忙碌之中，也接連面對摯友離世的衝擊，讓她更加體會人生無常。她坦言，走到這個年紀，學會的不是規劃太遠，而是「為自己而活、為自己開心」，並幽默分享目前最期待的事，就是「明年可以公車免費、高鐵半價」，準備趁還有體力，隨時安排小旅行，開心過好每一天。鄭怡、邰肇玫、王海玲。（圖／星光娛樂提供）

