民歌天后罹子宮內膜癌！多次化療抗癌成功 67歲邰肇玫近況曝光

「台北大巨蛋·民歌大團圓」將於11月22日在台北大巨蛋登場，由民歌創作天后邰肇玫領軍，一舉號召南方二重唱、唱紅〈秋蟬〉的楊芳儀、徐曉菁，「大學城」重唱組合-林佳蓉、許淑絹，三組跨世代經典二重唱組合攜手同台，還邀來闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲）驚喜加入，他們於今（12）日在北流進行彩排。

許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀 、邰肇玫、芝麻陳艾玲、南方二重唱都將登上大巨蛋民歌演唱會。（圖／中華音樂人交流協會提供）

10年前抗癌成功的邰肇玫今天出席彩排，罹患子宮內膜癌的她提及先前歷經多次化療終於痊癒，提及抗癌成功過程，她表示：「癌症是重大傷病，當初開刀完後，經過五年時間檢查，我的血液科腫瘤醫生跟開刀醫生都叫我不用再來回診了，很幸運遇到他們，我的癌細胞清的很乾淨，淋巴結也去掉很多，所以有時候血液會不通，手腳有時候會麻，不過有這些問題也可能是我年紀大了。」

如今再參與演唱會演出，邰肇玫透露自己對於生活作息上更加重視，她笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好，心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」

此外，這次的民歌盛典大巨蛋超狂「服務密碼」全面公開，包含歷時8個月籌備、集結74位重量級歌手輪番登場獻唱122首民歌經典，總演出時間長達7小時不間斷，更動員超過2500位台前幕後工作人員、 80人影像攝影團隊以及19間美食品牌提供餐飲服務，以超高規格打造「民歌史上最大製作」與「大巨蛋工作證數量新紀錄」。

