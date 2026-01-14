民歌天后17歲嫩照曝光 現身台大音樂會掀「最強回憶殺」

鄭怡（左2）於民國67年考進台大並加入合唱團。（圖／星光娛樂提供）

64歲「民歌天后」鄭怡13日以台大合唱團學姊身分，現身國家音樂廳欣賞《有一份懷念》冬季音樂會。鄭怡於民國67年考進台大並加入合唱團，對她而言，這不只是聽音樂會，更是一場從17歲唱回現在的「青春回憶殺」。音樂會現場群星閃耀，主辦方除鄭怡外，還特別邀請邰肇玫、王海玲親臨，3位民歌女神台下並肩齊坐，展現華語音樂跨世代的傳承魅力。

鄭怡感性表示：「今晚就是我的回憶殺，我是民國67年進台大，考進台大合唱團，一邊看著很多當年回憶湧上心頭。」她觀察到現在的合唱團風格更活潑多元，特別是校園民歌段落經重新編曲後，層次豐富且具深度，大讚指揮連芳貝老師讓音樂真正做到雅俗共賞。有趣的是，連芳貝本身也是民歌迷，會後特別與偶像相見歡，為演出留下溫馨彩蛋。

演出結束後，現場意外變成「鄭怡拍照會」，不少學弟妹攜家帶眷合影，讓她直呼感動。鄭怡返家後更在社群平台發文分享，回憶當年穿著白色禮服巡演全台、正式開啟舞台人生的點滴。她暖心勉勵學弟妹好好把握青春，在年輕的畫布上盡情揮灑美麗色彩。

鄭怡、邰肇玫、王海玲，3位民歌女神台下並肩齊坐，展現華語音樂跨世代的傳承魅力。（圖／星光娛樂提供）

