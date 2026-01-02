民歌天王酒測爆表0.73！女兒怒轟親爸是垃圾

現年72歲、以《木棉道》與《雨中即景》等經典民歌聞名的資深歌手王夢麟，去年12月29日清晨6點多在台北市內湖區康樂街發生酒駕事故。根據警方調查，王夢麟駕駛自小客車轉彎時撞上清潔隊員的掃路手推車，隨後再撞擊路燈桿，手推車被撞得支離破碎，零件散落一地。

事發當時，一名環保局清潔人員差點被撞上，驚嚇之餘連退好幾步愣在原地。警方到場後對王夢麟實施酒測，測得酒測值高達0.73，嚴重超過法定標準。王夢麟向警方供稱，前一晚因壓力大與朋友喝了2至3小時威士忌直到午夜12點，隔天清晨起床後不知酒精尚未代謝完畢，就開車外出購買早餐。

面對媒體詢問，王夢麟表示自己喝得不多但酒意未退，當天睡眠時間很少，起床後想買燒餅油條。他強調開車時非常清醒，時速僅30幾公里，只是轉彎時不慎撞到清潔車。他表示慶幸沒有撞到人，直言若撞到人就嚇死了，當場心臟麻痺。

北市環保局環境清潔管理科科長陳浩彰表示，此次事故未造成人員傷亡，僅手推車受損，後續將向肇事者請求財物損失賠償。王夢麟主動報警配合調查，表示躲也沒用終會被查出，最後被依公共危險罪移送士林地檢署偵辦，訊後以2萬元交保。

事件曝光後引發社會譁然。王夢麟的女兒1月1日在臉書發文表達立場，直言與大眾同樣在元旦才得知父親酒駕消息。她表示酒駕零容忍，完全無法原諒，不會為父親找任何理由藉口，認為這是非常嚴重又可惡的錯誤，心情與大家一樣憤怒失望。

王夢麟女兒指出，每個人都有壓力，但絕不能藉由過量飲酒逃避。她批評父親身為公眾人物做出不良示範，讓粉絲傷心失望，也理解民眾的憤怒。她向受驚嚇的清潔隊員致歉，表示王夢麟正深刻反省中，將面對相關法律責任。在留言區她更直言「酒駕的人全是垃圾」、「不用對酒駕的人按愛心，他沒資格」，嚴厲譴責父親的行為。

