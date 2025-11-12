民歌女聲最強集結 「八仙合韻」唱響50年一遇民歌盛典

民歌最強女聲集結！11月22日登場的「台北大巨蛋‧民歌大團圓」即將迎來華語樂壇史上最夢幻的合唱組合「八仙合韻」。由邰肇玫領軍，率南方二重唱、楊芳儀＋徐曉菁、林佳蓉＋許淑絹3組重量級女聲再度同台，更邀來睽違30年未登民歌舞台的「芝麻」陳艾玲回歸，共組期間限定的「八仙合韻」，以天籟合聲與滿滿情誼唱響女力。

8人在12日提前進行總彩排，芝麻與南方二重唱一開口合唱〈動不動就說愛我〉立刻喚起眾人回憶。隨後8人同唱〈小小貝殼〉，以二重唱、三重唱、輪唱交織出細膩和聲，讓所有在場人員直呼「雞皮疙瘩掉滿地」。

廣告 廣告

這場「八仙合韻」的幕後推手是南方二重唱的林明樺(小南方)，她為每位歌手量身打造合聲譜、製作分軌錄音。芝麻笑說：「我們開了越洋群組天天討論，雖然大家身在不同地方，但透過這樣的合作方式，依然能感受到熟悉的默契與溫馨。」

事實上，「八仙合韻」正是5年前民歌45演唱會中「七小福」的全新進化版。當時邰肇玫、南方二重唱、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹的美聲組合驚艷全場，這次邰肇玫一句邀請：「芝麻，讓我們一起唱〈動不動就說愛我〉，寫下新的傳說！」，成功召喚芝麻回歸，成就「七小福」升級為「八仙合韻」的美談。

陳艾玲這次為了「攻蛋」，閉關練唱2週，自曝「早睡、多喝水、多運動」是養聲秘訣，她強調好的生活狀態就是最自然的保養方式。

主辦單位中華音樂人交流協會表示，這場50年一遇的民歌盛典歷時8個月籌備、集結74位歌手獻唱122首經典、動員2,500名工作人員、80人攝影團隊與19間美食品牌，打造7小時不間斷的音樂盛宴，堪稱「民歌史上最大製作」。

民歌迷還可在現場體驗AI互動、拍貼樂、品嚐美食並領取《民歌50》紀念冊，沉浸在一場屬於青春與記憶的音樂慶典。（編輯：許嘉芫）