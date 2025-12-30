民歌手機場遺落上萬現金 揭免稅店員工「不能收紅包」鐵律

〔記者陳慧玲／台北報導〕唱紅過《得意的笑》、《愛江山更愛美人》等歌曲的民歌手李麗芬，分享最近在機場發生的「幸運事」，還大讚：「桃園國際機場非但守著國門！更讓人深刻體會，台灣最美的風景是人！」

李麗芬一開始就驚呼：「居然連一個小紅包都不可以收！」之後解釋自己遇到的狀況談到：「原來桃園國際機場免稅店的服務員上下班都不准帶信用卡和現金、也要經過安檢！」並提到，2025年她的幸運之神是桃園國際機場第二航廈，D5登機門附近的免稅店型男服務員。

回想當時情景，李麗芬說：「身形高壯我永遠記得他急迫關切的表情，他急忙帶著我遺落的現金1萬4000元，搶先我，趕到登機門前，把現金還給我，麗芬萬分感謝。」原本李麗芬想包個小紅包表達謝意，但被婉拒，李麗芬說：「既然連一個小紅包都被規定不可以收，我只能在每次出境時，去第二航廈的免稅店。」她希望讓這位服務員業績長紅，李麗芬並談到：「這樣的情形如果發生在其他的國際機場，結果大多不同！」

