民歌手王夢麟涉酒駕遭逮！酒測值0.73 撞環保局手推車慘況曝光

王夢麟。資料照。中華音樂人交流協會提供



民歌手王夢麟涉及酒駕肇事，他駕駛車輛行經台北市內湖區時，撞上環保局清潔人員的手推車，再撞擊同側路燈桿而肇事。其酒測值0.73mg/l，內湖警分局依把逮捕，依刑法公共危險罪偵辦。

王夢麟酒駕肇事發生在202512月29日6時，地點位在台北市內湖區康樂街，王夢麟駕駛自小客車沿康樂街由北往南直行時，右前車頭撞擊路邊的環保局清潔人員手推車，後再撞擊同側路燈桿而肇事。

王夢麟本人沒有無明顯外傷，清潔隊員也無受傷，僅撞擊路邊清潔人員手推車。警方執時酒測，王夢麟測定值為0.73mg/l。依刑法公共危險罪偵辦。

民歌手王夢麟酒駕肇事現場。讀者提供

民歌手王夢麟酒駕肇事現場。讀者提供

