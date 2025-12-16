民歌教父楊弦離世「遺孀首發聲」！公開澄清1事 告白：此生最大收穫

記者徐珮華／綜合報導

「民歌教父」楊弦離世享壽75歲，中華音樂人交流協會理事長殷正洋證實噩耗，透露遺孀正處理後事，協會也將開會討論如何協助治喪。今（16）日楊弦遺孀Lydia首度公開發聲，澄清其過世實際時間點，表示他在12月12日入院，並於14日中午平靜辭世。

楊弦12月14日平靜辭世，享壽75歲。（圖／翻攝自民歌50臉書）

楊弦一度被傳出於13日離世，Lydia沉寂數日後透過「民歌50」粉絲專頁發文澄清。她表示，家屬已為楊弦安排誦經祝念，後續治喪與追思等相關事宜將另行公告，同時感謝各界對丈夫的關愛與惦念。對於近日仍有不知情人士試圖聯繫楊弦洽談演唱、出版等工作，她悲痛寫下：「很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了。」

Lydia也在文中回憶與楊弦相識點滴，提到曾有老師說他們幾世之前便是修行道友，甚至會為了打掃庭院各持己見，「那一刻我笑了，因為那樣的畫面，像極了這一世的你。」她感性告白，認識他後真正明白何謂修行，這也是她此生最大的收穫，文末溫情喊話：「未來的路上，願我們在修行的道路上，於光中再相逢。」

