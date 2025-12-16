民歌教父殞落！楊弦遺孀悲慟首發聲「他已無法再為大家唱歌」

楊弦平靜辭世，享壽75歲。翻攝民歌50臉書

「民歌教父」楊弦辭世，享壽75歲。中華音樂人交流協會理事長殷正洋日前證實相關消息，並表示楊弦遺孀正著手處理後事，協會方面也將召開會議，研議後續協助治喪與追思事宜。今（16）日，楊弦遺孀Lydia首度對外發聲，澄清外界流傳的楊弦過世時間。

Lydia指出，楊弦於12月12日入院治療，並於14日中午在家人陪伴下平靜離世，並非先前所傳的13日辭世。她也透過「民歌50」粉絲專頁說明，家屬已為楊弦安排誦經祝念，後續治喪與追思活動的相關安排，將待家屬與相關單位確認後再行公告。



面對各界關心與不捨，Lydia感謝樂迷與音樂圈長久以來對楊弦的關愛與惦念。她也提到，近日仍有不知情人士聯繫楊弦洽談演唱或出版等工作，讓她不禁悲痛寫下：「很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了。」字句間流露深切哀思。

Lydia也在文中回憶與楊弦相識相知的點滴。她提及曾有老師形容兩人在前世便是修行道友，甚至連為庭院打掃都會各持己見，「那一刻我笑了，因為那樣的畫面，像極了這一世的你」；Lydia感性表示，認識楊弦後，才真正理解何謂修行，也將這段相伴的歲月視為一生中最珍貴的收穫。文末，她以溫柔而堅定的話語向摯愛道別：「未來的路上，願我們在修行的道路上，於光中再相逢。」



