「民歌教父」楊弦享壽75歲！「民歌天后」鄭怡淚崩：任務完成

台灣著名音樂人楊弦於2025年12月13日晚間在台北病逝，享壽75歲。他被譽為「民歌教父」，是台灣現代民歌運動的重要推手之一。然而，「民歌天后」鄭怡於14日傍晚6時許發文，並悲痛地對著楊弦喊：「任務完成」。﹒

民歌大師楊弦於於13日過世，享壽75歲。鄭怡在社交媒體上表達了對楊弦的懷念，並回顧了楊弦在民歌運動中的重要角色。她提到，楊弦的音樂不僅啟發了1970年代的年輕人，還在今年的民歌50周年演唱會上，帶領70多位歌手在大巨蛋演出，讓觀眾重溫經典。鄭怡感慨，這一切都讓人感受到生命的無常，並呼籲大家珍惜當下。最後，鄭怡提到：「楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息！」

楊弦曾在2021年因缺血性中風住院，雖然後來身體狀況有所改善，但其聲帶的發音已不如以往。楊弦生於1950年，於1970年代以創新方式將詩詞譜上音樂，開創了現代民歌的新風貌。他的作品融合了中國傳統藝術與西方民謠，對當時的音樂文化具有開創性影響。他於1975年策劃的現代民謠創作演唱會，被認為是台灣現代民歌運動的起點之一。

楊弦的代表作品包括與詩人余光中合作的《鄉愁四韻》等，成為台灣現代民歌的經典。楊弦在校園民歌浪潮中發揮了重要影響力，並啟發了如李雙澤等後進創作者。在後半生中，楊弦也跨足醫學與創業，曾赴美進修中醫並成立健康產業公司，但音樂始終是他生活中不可或缺的一部分。儘管在2021年罹患缺血性中風，導致右側手足癱瘓，他仍持續進行音樂創作與表演，直至最後一刻。

