「民歌教父」楊弦最後身影！胡德夫痛心唱「美麗島」哀悼2友

著名民歌歌手楊弦於13日在台北辭世，享壽75歲。楊弦被譽為「現代民歌之父」，在11月22日於台北大巨蛋的「民歌50」活動中登台演出，這場演出成為他與歌迷的最後一面。而如今他生前最後身影也曝光了！

民歌之父楊弦先前才出席民歌五十演唱會。（圖／中華音樂人交流協會提供）

據中華音樂人交流協會理事長殷正洋證實，目前家屬正在處理後續相關事宜，此噩耗讓人無法接受。楊弦在不到一個月前，曾出席「台北大巨蛋民歌大團圓」演出，當時精神狀態良好，並與殷正洋分享他正在整理音樂作品的計劃。鄭怡等音樂界人士對他的離世表達哀悼，稱讚他對民歌的貢獻，並承諾將繼續傳承這份音樂精神。

根據《中時新聞網》報導，與楊弦相識多年的胡德夫對此消息感到難以置信，他表示楊弦一直展現出旺盛的生命力，完全無法接受他已經離世的事實。胡德夫回憶，三周前兩人還曾同台演出，讓這一消息更加令人震驚。楊弦與胡德夫早年一起推動民歌運動，曾與李雙澤共同倡導「寫自己的歌、唱自己的歌」，透過餐廳和校園演出使民歌在大專院校迅速流行。胡德夫提到，楊弦經常與他分享使用AI創作的音樂，顯示出他的創作熱情。

胡德夫還在今年民歌50和楊弦合照，沒想到如今他卻傳出噩耗。（圖／胡德夫提供）

而胡德夫於14日晚間8時許，發布一段影片，畫面中可見，他以黑白色調哀悼好友楊弦，表示哀悼不捨，而他內文中也寫到：「楊弦好走！告訴李雙澤我正唱美麗島給你們聽。」據了解，李雙澤與胡德夫、楊弦被共尊為台灣校園民歌運動的催生者，不幸的是1977年9月10日，李雙澤在臺北縣淡水鎮（今新北市淡水區）興化店海灘因拯救溺水的外國遊客而淹死，得年廿八歲。

楊弦曾於2021年因缺血性中風入院，雖然後來恢復了健康，但聲帶的發音能力卻有所下降。他的突然離世讓許多粉絲和同行感到震驚與悲痛，音樂界將永遠懷念這位偉大的藝術家。

