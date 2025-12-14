「民歌教父」楊弦病逝享壽75歲 資深音樂人丁曉雯發文悼念

【緯來新聞網】資深音樂人「民歌教父」楊弦於13日晚間在台北病逝，享壽75歲，消息傳出震驚樂壇。資深音樂人丁曉雯也在社群媒體上發文表達不捨與敬意，她回憶起楊弦對整個時代的啟發和貢獻，感謝他以「中國現代民歌集」為起點，引領了無數創作者開始投入自己的文化創作，奠定了台灣流行音樂的根基。

楊弦是台灣現代民歌運動的關鍵啟蒙者，他以獨特的「以詩入歌」創作形式，在1970年代開創了華語流行音樂的新局面，其貢獻對台灣近代流行音樂史具有無可取代的地位。



楊弦出生於1950年，畢業於國立臺灣大學，他對音樂的熱忱始於大學時期，並在七〇年代初期，台灣社會面臨國際地位低落，年輕學子仍沉迷於西洋歌曲的背景下，開始嘗試創作屬於「自己的歌」，1974年夏天，他率先將詩人余光中的作品〈鄉愁四韻〉譜曲，於胡德夫的演唱會上發表，獲得余光中本人高度肯定。

