「民歌教父」楊弦辭世！丁曉雯曬照送別：民歌因您大放異彩

丁曉雯曬合照哀悼楊弦。（圖／翻攝自臉書@丁曉雯）





「民歌教父」楊弦今（14）日傳出病逝消息。稍早，中華音樂人交流協會理事長殷正洋證實，楊弦於13日晚間在台北辭世，消息一出震驚樂壇。多位音樂人紛紛發聲哀悼，丁曉雯也在社群平台發文悼念，字字句句流露出對楊弦離世的深深不捨。

丁曉雯在臉書曬出與楊弦的合照寫下，「楊弦老師，謝謝您給晚輩的鼓勵，流行音樂的史冊上，民歌因為您而大放異彩，敬愛的老師一路好走」。貼文曝光後，不少網友都不捨表示「好錯愕啊，我的民歌啟蒙，我來花蓮的追尋，無法接受」、「完全沒有預警，楊老師好走。」

楊弦是推動台灣民歌運動的重要人物，他在1970年代率先將現代音樂形式結合中文詩詞，掀起台灣校園民歌風潮，對華語流行音樂影響深遠。1975年他發表專輯、演唱並推廣余光中的詩作，讓「以詩入歌」成為一種創作風格，啟發了後來的民歌創作者。



