「民歌教父」楊弦逝世！楊肅浩同台驟聞噩耗悲傷緬懷前輩

楊肅浩推出新歌。（典選音樂提供）

創作才子楊肅浩寫歌剖析親情缺憾自揭童年創傷，以新創作〈八月初八〉解開「父親結」的缺愛陰影，藉由音樂自我療癒及與父親和解的同時，並將成長過程中累積的遺憾轉化為最溫柔而真誠的告白。他目前與女友感情穩定，並坦言因為從事教育工作，讓他看到社會上有許多「生而不養，養而不教」的家庭，讓小孩在成長階段無所適從，加上高物價、高房價對現在出社會的年輕人的壓力。

他對於要前進到「結婚生子」階段還處「準備中」狀態，表示：「專輯中『童年創傷三部曲』的另外一首歌〈毋成囝〉正是在表達這樣的議題，也是期待自己在成家以前可以做好準備，而另外一首〈像我這款人〉中的一句『一個看不到對方需要的伴，有什麼資格去期待別人穿新娘衫？』，則是在表達成家以前，面對伴侶的狀態。」

他除了籌備「像咱這款人」北、高兩場巡迴演出工作外，前陣子還因為參加了「臺北大巨蛋 民歌大團圓」而成就了人生第一次的大巨蛋演出，更因此與許多資深民歌手前輩同台，讓他直呼收穫甚多，更充分享受對著台下好幾萬人演唱的感動。

提及過程中最難忘的回憶，楊肅浩透露曾和前陣子甫仙逝的「民歌教父」楊弦老師一起上過唱歌課，讓他感受到前輩的專業及溫暖，「沒想到這場經典的演唱會後幾周，就看到老師過世的消息，讓我覺得人生有什麼想做的是要及時，把握跟身旁的親友相處的時光。」

