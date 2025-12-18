「民歌教父」楊弦離世！楊肅浩同台後驟聞噩耗 揭對方私下面
創作才子楊肅浩寫歌剖析親情缺憾自揭童年創傷，以新創作〈八月初八〉解開「父親結」的缺愛陰影，藉由音樂自我療癒及與父親和解的同時，並將成長過程中累積的遺憾轉化為最溫柔而真誠的告白，同時為「而立之年」面對成家生子人生階段勾勒出藍圖想望。
創作才子楊肅浩以新創作〈八月初八〉解開「父親結」的缺愛陰影。（圖／典選音樂提供）
今年憑藉著《像咱這款人》專輯入圍今年金曲台語歌王、專輯等多項大獎的楊肅浩，近期推出專輯中的「童年創傷三部曲」之一的〈八月初八〉，不同於過往歌頌親情的歌曲，楊肅浩把大家熟悉的「88父親節」當成歌名，娓娓道出自己在成長歷程中的一份缺憾，「因為而立之年的感觸，才理解父親可能也沒有一個很好的模板，在為人父的年紀，他有著很多對未來或對這個小孩，不確定的茫然。」這首歌不只是對父親的提問與告白，更成為他與自己和解、重新學會去愛的重要里程碑，將成長的傷痕轉化為溫柔而有力量的音樂回應。
而除了藉由歌曲抒發童年創傷，歌詞也隱約透露已達三十而立之年的楊肅浩對未來成家生子的想法，目前與女友感情穩定的他坦言因為從事教育工作，讓他看到社會上有許多「生而不養，養而不教」的家庭，讓小孩在成長階段無所適從，加上高物價、高房價對現在出社會的年輕人的壓力，讓自己對於要前進到「結婚生子」階段還處「準備中」狀態。
楊肅浩新歌MV以夢境形式呈現。（圖／典選音樂提供）
雖然成家時間未確定，但喜歡小孩的楊肅浩仍把「結婚生子」當成是人生的計畫之一，他坦言因為從小家庭不完整，加上自己父母親都不在身旁照顧自己，讓巨蟹座的他對於「家」更有強烈渴望，「希望結婚後有一兩個可愛的小孩，自己能陪著他們慢慢成長。」學音樂的他更期許自己未來能成為兒女的「音樂爸爸」，「會在開車時跟家裡放很多音樂給他們聽，讓他們透過音樂了解世界，並根據小孩的特質，引導他走向自己想走的路，也很期待跟小孩在假日的公園一起玩球、盪鞦韆。」
除了籌備《像咱這款人》北、高兩場巡迴演出工作外，今年下半年工作滿檔的楊肅浩前陣子還因為參加了《臺北大巨蛋 民歌大團圓》成就了人生第一次的大巨蛋演出，提及過程中最難忘的回憶，楊肅浩透露曾和前陣子甫仙逝的「民歌教父」楊弦老師一起上過唱歌課，讓他感受到前輩的專業及溫暖，「沒想到這場經典的演唱會後幾周，就看到老師過世的消息，讓我覺得人生有什麼想做的事要及時，把握跟身旁的親友相處的時光。」
