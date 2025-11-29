民歌歌手常有台灣國語！李翊君爆料經典曲〈萍聚〉被唱成「白觀音」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

2025「民歌50高峰會 最終加場」台北場於今（29）日在台北小巨蛋登場，由施孝榮領軍殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、鄭怡、金智娟、于台煙、趙詠華，以及特別嘉賓李翊君。

李翊君擔任民歌演唱會嘉賓。（圖／寬宏藝術提供）

13位歌手一同霸氣登台，帶來〈看我聽我〉、〈歌聲滿行囊〉、〈鄉間的小路〉三首輕快的歌曲，帶動全場氛圍，而在結束大合唱後，歌手們也分別帶來獨唱歌曲，殷正洋演唱〈天水流長〉、〈情深緣淺〉；施孝榮演唱〈俠客〉，一曲唱畢，他向歌迷打招呼：「今天是民歌最終加場台北場，節目是全新的內容，從開頭到現在有沒有感受到熱血沸騰的感覺，讓我聽到尖叫聲！」

此次除了全新曲目，更是民歌高峰會首次邀請特別嘉賓，李翊君以特別嘉賓身份亮相，與施孝榮合唱〈請跟我來〉，李翊君表示：「我非常榮幸能夠來，民歌對我來講成長過程，是青春非常美好的記憶，音樂非常好的養分，我算是小輩，能參與演出，非常榮幸，謝謝邀請。」施孝榮自虧常常民歌歌手被說有台灣國語，李翊君分享有次郭子乾對她說：「妳有一首歌最近很紅欸，叫『白觀音』。」李翊君不太理解，郭子乾當場以台灣國語演唱〈萍聚〉的歌曲，她才瞬間理解。

