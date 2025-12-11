《民歌演唱》五大金嗓十二月七日雲林表演廳重現經典 暖冬最強音樂盛事登場
▲《民歌演唱》五大金嗓十二月七日雲林表演廳重現經典，暖冬最強音樂盛事登場。(記者劉春生攝）
雲林縣政府主辦的《民歌演唱》於十二月七日（日）十四時三十分及十九時於雲林表演廳盛大登場。節目自九月開賣即引爆熱烈迴響，門票不到一個月即全數完售；在觀眾熱情敲碗與高度期待下，特別加開晚上場次，十一月底一推出更是不到半天即被搶購一空，造成轟動，成為今年暖冬最受矚目的音樂盛事。
雲林表演廳於一一一年整修後重新開館，館舍更新後備受民眾喜愛，截至一一四年十一月底，入館人次已突破四萬人次，全年可望超過四.五萬人次，創下歷年新高，展現雲林表演廳從地方劇場躍升文化櫥窗的強勁能量。今年共推出五十八場正式表演節目，其中已有八場完售（其中兩場為民歌），表演廳平均售票上座率更逆勢成長至六十二.三五%（較去年大幅提升七%），顯示觀眾願意走進劇場，形成穩定而持續成長的支持力。
此次《民歌演唱》邀集五位金嗓歌手同台──鄭怡的清澈高亢、方季惟的歷久動人、于台煙的深情質樸、李明德的渾厚有力，以及殷正洋溫柔而具穿透力的嗓音，五位歌手以一首首膾炙人口的經典民歌，帶領觀眾穿越時空，喚醒心中最真摯的青春記憶。每一首歌，都是陪伴一個世代走過青春與夢想的重要篇章。
其中，方季惟母親是雲林人，她以熟悉歌聲唱進家鄉觀眾心中，也動情表示「能回到雲林演唱，心情特別不一樣」。五位歌手也在台上齊聲大讚雲林表演廳硬體設備媲美國家級表演廳，現場觀眾的熱情反應更完全不輸台北大巨蛋，演出張力十足。歌手們更主動在台上表示，未來非常希望能再回到雲林獻唱，讓全場掌聲與歡呼聲此起彼落，氣氛高漲。
張麗善縣長表示，民歌運動是臺灣文化史上的重要篇章，承載了一個世代的青春、生命與共同記憶。此次五位民歌歌手透過熟悉的旋律讓經典再現，也讓不同世代的觀眾都能重新感受民歌純粹而動人的力量，不少民眾直呼彷彿一秒回到18歲。張縣長也當場承諾，明年一定會再辦理一場規模更大型的經典民歌音樂會，讓這份感動持續在雲林延續。
文化觀光處長陳璧君表示，現場氣氛熱絡，宛如「千人KTV」，從第一首歌唱到最後一首，全場觀眾幾乎首首大合唱，唱到燒聲仍意猶未盡。這不只是一場演唱會，更是跨越世代、溫暖療癒、極具代表性的音樂盛會。
演出結束後，陳處長特別致贈雲林知名美食虎霸王與雲林國際偶戲節聯名限定伴手禮向歌手致意，其中方季惟收到時尤其感動，當場分享這份家鄉味帶她回到童年在北港成長的記憶，也讓現場再度充滿溫馨氛圍。
不少觀眾散場後仍意猶未盡，紛紛表示：「真的像是青春整個被找回來了」、「全場跟著唱，唱到喉嚨沙啞卻超過癮」、「拜託明年一定要再辦，而且要更大場！」從長輩到年輕族群齊聚一堂，世代共鳴、全齡共唱，讓這場《民歌演唱》不只是一場表演，更成為屬於整個雲林、整個世代的共同青春記憶。
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 7
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 99
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 27
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 100
余天自爆「罹患癌症」 已經開刀切除：跟李亞萍分房了
胡瓜11日找來余天、余祥銓父子、黃西田等人一起為公益演唱會「鑽石舞台」宣傳。余天久違現身，他近年其實已經半退休，不願意再上主持，也不願意再表演，一切都是因為聽到做公益，「我就完全不問價碼了！隨便他們開。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 43
差19歲姊弟戀！陳妍希《狙擊蝴蝶》開播登串流排行 播6集親了18次
近期大陸劇集熱度飆升！台灣女星陳妍希與小19歲的周柯宇在《狙擊蝴蝶》中展開姊弟戀，甜蜜指數爆表，僅播出6集就出現18次親吻畫面，讓觀眾直呼難以抗拒。另一部《雙軌》則由虞書欣與何與上演「偽骨科」虐戀，改編自獲8.2分好評的同名小說，同樣吸引大批觀眾關注。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
李昀銳練肌早上7點跑步！難忘摩天輪甜吻徐若晗：下輩子還要一起
出道九年的李昀銳以古裝扮相出名，終於迎來人生首部現代偶像劇男主角《再見，怦然心動》，他在劇中可說是火力全開，不僅多次脫衣展現精壯胸肌，曝光度高達5集之多。李昀銳表示，導演開拍前就要求他要有精壯線條，他開始密集訓練，甚至被劇中情敵劉海寬爆料，曾早上七點就看到李昀銳戴著墨鏡、敷瘦臉面膜、穿暴汗服在院子裡跑步，敬業又拚命。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
小禎愛女Emma正式出道！ 汪小菲低調來台「現身首映」
影集《整形過後》由温昇豪擔任監製跟主演，找來張榕容、安心亞、韓星李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲等，9日舉辦首映記者會，所有演員到齊，温昇豪感性感謝所有人，他表示昨晚緊張到失眠，「所有專訪、訪問我都努力闡述我想表達的，就是謝謝大一起努力的成果」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 49
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」再度展現高級友情 網讚：這組太有愛！
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...styletc ・ 4 小時前 ・ 1
朱孝天轟被潑髒水! 阿信爆艾姐為促F4合體里程數激增
生活中心／綜合報導今年五月天兩度促成F4在演唱會上合體當嘉賓，周杰倫、阿信最近還跟F4三人合體推新歌，掀起回憶殺。不過，卻獨缺朱孝天一人。他日前抱怨是"被退出"，還點名相信音樂高層艾姐潑髒水。阿信開直播略顯沉重，仍力挺艾姐，說她飛機里程數加起來可繞地球兩圈，才促成F4合體，吳建豪也當場送暖。民視 ・ 19 小時前 ・ 20
趙震雄遭爆「潑冰塊、毆打丁海寅」 14年前黑料被挖「回應了」
南韓影星趙震雄近日因未成年時期的少年犯前科爭議宣布退出演藝圈，然而風波並未平息。繼過去的黑歷史被揭露後，今日韓國媒體 MBN 援引《Dispatch》的報導指出，趙震雄在成年後仍涉嫌對同僚演員及工作人員施加暴力。其中，更有網友推測受害者可能是知名演員丁海寅。對此，趙震雄方面以「已經退出演藝圈」為由，未做出正面回應。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6
古天樂與「徒弟」合體終結多年恩怨 經典港劇《尋秦記》登大銀幕
香港話題動作電影《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，劇情延續電視劇結局19年後發生的全新故事，消息一出引爆劇迷敲碗期待。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
阿信拍〈恆星不忘〉MV手很忙被虧「介紹護手霜」 本尊笑曝真實原因
F3與周杰倫、阿信首推出新歌〈恆星不忘〉，在MV中前半段講述5人這些年來帶給觀眾的經典作品，最後畫面5人合體，搭配著歌曲，雙手不斷擺動，相較於其他4人，阿信的動作更被網友揶揄「好油好尬」、「他們的手是一定要動嗎」、「陳信宏到底在旁邊忙什麼看不懂」、「為什麼阿信可...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 13
許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！
許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nmarie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前 ・ 9
小薰遭爆牙齒醫美欠14萬「男友鄭人碩也衰捲」 經紀人回應了
女星小薰（黃瀞怡）自節目《我愛黑澀會》出道，後來多在演員領域發展，2021年還獲得金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角，演藝成績十分亮眼。不過，她近日遭爆料做牙齒醫美，中途卻調整診療項目，導致原項目仍有14萬元未結清，連男友鄭人碩也被捲入其中。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 1 天前 ・ 158