《民歌演唱》五大金嗓雲林表演廳重現經典 暖冬最強音樂盛事登場

▲《民歌演唱》五大金嗓12月7日雲林表演廳重現經典，暖冬最強音樂盛事登場。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府主辦的《民歌演唱》於12月7日（日）14時30分及19時於雲林表演廳盛大登場。節目自9月開賣即引爆熱烈迴響，門票不到1個月即全數完售；在觀眾熱情敲碗與高度期待下，特別加開晚上場次，11月底一推出更是不到半天即被搶購一空，造成轟動，成為今年暖冬最受矚目的音樂盛事。

雲林表演廳於111年整修後重新開館，館舍更新後備受民眾喜愛，截至114年11月底，入館人次已突破4萬人次，全年可望超過4.5萬人次，創下歷年新高，展現雲林表演廳從地方劇場躍升文化櫥窗的強勁能量。今年共推出58場正式表演節目，其中已有8場完售（其中2場為民歌），表演廳平均售票上座率更逆勢成長至62.35%（較去年大幅提升7%），顯示觀眾願意走進劇場，形成穩定而持續成長的支持力。

此次《民歌演唱》邀集五位金嗓歌手同台──鄭怡的清澈高亢、方季惟的歷久動人、于台煙的深情質樸、李明德的渾厚有力，以及殷正洋溫柔而具穿透力的嗓音，五位歌手以一首首膾炙人口的經典民歌，帶領觀眾穿越時空，喚醒心中最真摯的青春記憶。每一首歌，都是陪伴一個世代走過青春與夢想的重要篇章。

其中，方季惟母親是雲林人，她以熟悉歌聲唱進家鄉觀眾心中，也動情表示「能回到雲林演唱，心情特別不一樣」。五位歌手也在台上齊聲大讚雲林表演廳硬體設備媲美國家級表演廳，現場觀眾的熱情反應更完全不輸台北大巨蛋，演出張力十足。歌手們更主動在台上表示，未來非常希望能再回到雲林獻唱，讓全場掌聲與歡呼聲此起彼落，氣氛高漲。

張麗善縣長表示，民歌運動是臺灣文化史上的重要篇章，承載了一個世代的青春、生命與共同記憶。此次五位民歌歌手透過熟悉的旋律讓經典再現，也讓不同世代的觀眾都能重新感受民歌純粹而動人的力量，不少民眾直呼彷彿一秒回到18歲。張縣長也當場承諾，明年一定會再辦理一場規模更大型的經典民歌音樂會，讓這份感動持續在雲林延續。

文化觀光處長陳璧君表示，現場氣氛熱絡，宛如「千人KTV」，從第一首歌唱到最後一首，全場觀眾幾乎首首大合唱，唱到燒聲仍意猶未盡。這不只是一場演唱會，更是跨越世代、溫暖療癒、極具代表性的音樂盛會。

演出結束後，陳處長特別致贈雲林知名美食虎霸王與雲林國際偶戲節聯名限定伴手禮向歌手致意，其中方季惟收到時尤其感動，當場分享這份家鄉味帶她回到童年在北港成長的記憶，也讓現場再度充滿溫馨氛圍。

不少觀眾散場後仍意猶未盡，紛紛表示：「真的像是青春整個被找回來了」、「全場跟著唱，唱到喉嚨沙啞卻超過癮」、「拜託明年一定要再辦，而且要更大場！」從長輩到年輕族群齊聚一堂，世代共鳴、全齡共唱，讓這場《民歌演唱》不只是一場表演，更成為屬於整個雲林、整個世代的共同青春記憶。