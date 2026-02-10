「民歌老頑童」施孝榮不藏了！私下真面目曝光 顛覆外界刻板印象

記者徐珮華／台北報導

施孝榮相隔5個月以個人演唱會之姿重新站上舞台，「不是你想的那樣」將於5月1日在Legacy Taipei登場，門票將於2月13日中午12點正式開賣。作為讚聲演唱會11週年開場演出，不僅歌單、舞台氣氛全面翻新，就連主視覺風格也顛覆過往形象，讓人一眼就能感受到「不一樣了」。他也將以最貼近人心的方式，與歌迷朋友近距離相聚。

「民歌老頑童」施孝榮開唱，為2026讚聲演唱會打頭陣。（圖／寬宏藝術提供）

結束去年一整年「民歌50高峰會」最終場的緊繃狀態，施孝榮今年以個人身份回歸小舞台，心情前所未有地輕鬆自在，「現在的我沒有壓力，也不用背負任何使命感。」對他來說，這場演唱會只是一件單純又快樂的事，那就是開心地唱歌。他笑說這次不為任何角色或期待而唱，而是「唱給愛聽我唱歌的人聽」，歌單方向也完全跟著內心走，「唱我想唱的歌！」

談起演唱會主題概念，施孝榮表示將以「一卡皮箱走天下」作為整場演出的起點。他形容皮箱裡裝的不是行程表，而是一路走來累積的音樂與人生故事，希望自己能像一位自由的旅人，帶著歌聲走到哪、唱到哪，把快樂與溫度傳遞給每一位觀眾。外界或許認為他是一位民歌老歌手，但這次演唱會不僅會唱民歌，也將演唱許多流行歌曲，顛覆大家的刻板印象。

施孝榮舉辦「不是你想的那樣」演唱會，預告將顛覆外界印象。（圖／寬宏藝術提供）

施孝榮坦言，私底下的他遠比大家想像得更自由、更隨性，因此演唱會才叫「不是你想的那樣」。除了音樂內容回歸本心，小舞台的近距離互動更是本次演唱會的一大看點，他期待能與歌迷一起唱歌、聊天，在歌聲中激盪出即興的火花，「我喜歡開心地唱歌，也希望大家開心地聽我唱，但最希望的是，大家可以跟我一起唱！」

