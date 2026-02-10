「民歌老頑童」施孝榮顛覆形象 開個唱：唱給愛我的人聽

施孝榮5月將舉辦個唱「不是你想的那樣」。（寬宏藝術提供）

2026讚聲演唱會邁入第11年，今年將由「民歌老頑童」施孝榮打頭陣登場。時隔5個月，施孝榮以個人演唱會之姿重新站上舞台，將於5月1號帶著全新演唱會「不是你想的那樣」重返 Legacy Taipei，他透露本次歌單、舞台氣氛全面翻新，就連主視覺風格也顛覆過往形象，希望歌迷可以感受「不一樣」的氛圍。

施孝榮表示，本次演唱會以「一卡皮箱走天下」作為主題概念，皮箱裡裝的不是行程表，而是一路走來累積的音樂與人生故事，「裡面有很多歌、很多回憶，也有很多想分享的心情。」他希望自己能像一位自由的旅人，帶著歌聲走到哪、唱到哪，把快樂與溫度傳遞給每一位觀眾。他盼顛覆大家的刻板印象，了解他原來不僅會唱民歌，也會唱許多流行歌曲。

提到2025年結束了號召的「民歌50高峰會」演唱會，終於卸下緊繃狀態，這回回歸個人演唱會，他直言心情前所未有地輕鬆自在，「現在的我沒有壓力，也不用背負任何使命感。」對他來說，這場演唱會只是一件單純又快樂的事，那就是開心地唱歌。他笑說，這次不為任何角色或期待而唱，而是「唱給愛聽我唱歌的人聽」。至於演唱會的歌單方向，也因此完全跟著內心走，「就是唱我想唱的歌。」

除了音樂內容回歸本心，小舞台的近距離互動更是本次演唱會的一大看點。施孝榮特別期待能與歌迷一起唱歌、聊天，甚至在歌聲中激盪出即興的火花：「我喜歡開心地唱歌，也希望大家開心地聽我唱，但最希望的是，大家可以跟我一起唱。」演唱會門票將於 2月13日正式開賣，購票請洽寬宏售票系統。

