民歌音樂會上台大談財劃法 蘇清泉遭觀眾怒噓下台

政治中心／綜合報導

屏東市公所昨天（20日）晚間在千禧公園舉辦民歌音樂會，沒想到國民黨立委蘇清泉，在中場以來賓身分上台致詞，卻藉機拿財劃法及停砍年金爭議，宣揚藍營表現，這讓台下觀眾聽不下去，怒喊"不要講政治"、"快下台"，最後，蘇清泉還是講了3分51秒，才在一片噓聲中草草結束致詞。





國民黨立委蘇清泉出席屏東民歌演唱會 上台致詞卻引發民怨（圖／Youtube 屏東縣屏東市公所）

立委（國）蘇清泉 vs. 觀眾：「這樣 有滿意嗎? （不滿意啦）」

國民黨立委蘇清泉，想和台下互動，沒想到得到的答案似乎讓他有些尷尬，但不影響他致詞興致，這讓台下來聽民歌的觀眾，忍不住動怒了。

立委（國）蘇清泉 vs. 觀眾：「在這邊我跟大家報告 (太多了 不要講政治 快下台) 不講了 不講了 我我要跟大家報告的是很多 很多經費可以給大家 讓市政府給大家 我不是在講政治。」





蘇清泉在台上大聊財劃法及停砍年金 讓台下觀眾怒轟＂不要講政治＂場面尷尬（圖／Youtube 屏東縣屏東市公所）









台下聽眾，你一言我一語，狂噓蘇清泉，要他下台，最後蘇清泉還是講了3分51秒，20日晚間，這場舉辦在屏東的民歌演唱會，請來民歌界重磅卡司，包括鄭怡、齊豫、葉佳修陸續獻唱，沒想到蘇清泉中途到場，受邀上台，卻把演唱會，當成政績發表會。

觀眾：「不要講政治。」

狂講財劃法、停砍年金，現場噓聲一片，蘇清泉火速結尾，才響起熱烈掌聲，事後畫面被PO上網路，網友怒轟「這場合誰會想聽財劃法？」、「毀憲亂政的幫兇，還敢說是政績？」「謝謝現場噓他下台的大家」。





蘇清泉在台上致詞引發民怨 他依舊講了3分51秒才草草結尾（圖／Youtube 屏東縣屏東市公所）









立委（國）蘇清泉（12/20）：「謝謝大家。」

面對民怨四起，蘇清泉低調不回應，只是難得的地方活動，蘇清泉大聊政治踢鐵板，場面實在尷尬。





