民歌高峰會畫下句點 施孝榮哽咽

由施孝榮領軍的2025〈民歌50高峰會 最終加場〉於11月29日在台北小巨蛋感動落幕，為橫跨20年的民歌盛典畫下句點。演唱會邀來李翊君擔任特別嘉賓，與施孝榮合唱經典歌〈請跟我來〉、〈恰似你的溫柔〉，帶動全場大合唱。

提起過往演出趣事，李翊君說到郭子乾曾問她「妳有一首歌很紅叫『白觀音』？」她百思不得其解，原來是〈萍聚〉的歌詞，「別管以後」台灣國語變成「白觀音」，讓全場笑翻。

「民歌高峰會」最終場集結殷正洋、周治平、王中平、李明德等重量級唱將，開場帶來〈看我聽我〉、〈歌聲滿行囊〉、〈鄉間的小路〉等輕快作品，炒熱氣氛。

廣告 廣告

「民歌高峰會」最大亮點之一就是「組合合唱」，由鄭怡、金智娟、趙詠華、許景淳組成的「嬌貴哈比組」，在台上大秀少女活力，鄭怡笑稱是「中年少女劇場」，開心獻唱〈走向我走向你〉、〈小茉莉〉，展現少女活力。

迎來「民歌高峰會」最後一次舉辦，主辦單位特別打造延伸舞台與環場推台，近距離與粉絲互動、握手，整場演唱會超過40首歌輪番上陣，細數無數經典。

身為總召的施孝榮在壓軸時刻忍不住哽咽，向一路支持的歌迷深深致謝：「謝謝大家，20年來民歌依然能傳唱、再創高峰。我只是民歌老兵，我經歷過，也以此為榮。」